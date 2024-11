Tras su retiro, Andrés Iniesta compró un club de Europa

El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 desembarcó como propietario de un equipo del ascenso a poco más de un mes de haber colgado los botines.

Aunque separó su camino de Barcelona en 2018 y se alejó de los grandes focos del fútbol, Andrés Iniesta estiró su carrera hasta octubre de este año. Con 40 años decidió dejar la actividad como profesional tras un par de aventuras en competencias asiáticas.

Primero con la camiseta de Vissel Kobe, en Japón, y en la última temporada con el Emirates Club de la Segunda de Emiratos Árabes Unidos. Así, el español cerró su etapa como futbolista, pero continuará ligado a la disciplina tal como lo anunció este jueves.

A través de su empresa Never Say Never, el histórico de la Selección de España se convirtió en copropietario del FC Helsingor, club que milita en la Tercera División del fútbol de Dinamarca. Se trata de una operación en sociedad con la empresa Stoneweg.

“Las metas son ver que el equipo mejora año tras año, que salen jugadores de la cantera, que a nivel de facilidades mejora y que la gente se pueda sentir orgullosa de su equipo”, explicó el exmediocampista en TV2, medio danés.

Y se explayó: “Después de jugar como profesional, me motiva mucho empezar esta nueva etapa de mi vida aportando mi experiencia a un club como el FC Helsingor, el primer proyecto de una alianza ilusionante entre NSN y Stoneweg. Es una gran oportunidad para conocer el fútbol de otra manera”.

A lo largo de su carrera como futbolista, Iniesta conquistó 40 títulos entre los que se destaca el Mundial de 2010, además de 4 ediciones de la Champions League y 2 de la Eurocopa. Fue uno de los pilares del Barcelona de Pep Guardiola y obtuvo una infinidad de premios individuales.

FC Helsingor, el club joven que tiene a Iniesta como dueño

Como resultado de la fusión de 5 equipos de la región, FC Helsingor se fundó en 2005, aunque su nombre inicialmente fue Elite 3000 Fodbold. No fue hasta 2012 que obtuvo su título actual. Juega en un estadio con capacidad para 4 mil espectadores y obtuvo el ascenso a la Primera División para la campaña 2020-21, aunque no logró sostenerse.