Trelew | Con un 10: Maderna se recibió de Licenciado en Ciencias Políticas

Fue esta tarde en forma virtual.

Me llena de orgullo contarles que hoy rendí el último final y me recibí de Lic. en Cs. Políticas en la UNPSJB.

Quiero agradecerle profundamente a todos los que me acompañaron en este camino y ratificar la importancia de formarse.

Siempre defendí y defenderé la educación pública. pic.twitter.com/sPS13jzy2s

— Adrián Dario Maderna (@TWAMaderna) February 25, 2021