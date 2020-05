Trelew | El dirigente de Camioneros Luis Collio manifestó que los concejales de Mac Karthy no le atendieron más el teléfono

El dirigente de Camioneros apuntó contra los concejales de Trelew que responden al mackarthysmo por el tratamiento del aumento tarifario del servicio de residuos patológicos.

El responsable del Sindicato de Camioneros en Trelew, Luis Collio, se refirió este martes al accionar del Concejo Deliberante de Trelew y al pliego de la empresa de servicio de residuos patológicos que pretende aprobar un nuevo cuadro tarifario.

“Los concejales del mackarthysmo antes de las elecciones me llamaban todos los días, ahora no me atienden el teléfono”, disparó el camionero en una entrevista con Cadena Tiempo.

Collio alude que aún no pudo hablar con el exintendente y exvicegobernador, César Gustavo Mac Karthy: “El señor debe andar con un problema de muelas, espero que lo pueda solucionar”, ironizó.

“El Concejo Deliberante tiene que aprobar el cuadro tarifario de los residuos patológicos. A nadie le gusta que le aumenten las cosas, pero hay una necesidad también. No tengo ningún problema si no se sanciona, pero entendamos que las consecuencias pueden ser graves”, avisó el dirigente gremial, cuyos afiliados son trabajadores de la empresa que recolecta los residuos.

Además, recordó que “en la gestión de Mac Karthy y en la de Máximo Pérez Catán fundieron una empresa, de la que se tuvo que hacer cargo el sindicato de Camioneros”.