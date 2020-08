Trelew | Torres: “El mensaje de la marcha también es para el gobierno provincial”

Este lunes, durante el feriado nacional que recuerda el fallecimiento del General San Martín, en las ciudades de Trelew, Comodoro, Madryn y Esquel se movilizaron miles de Chubutenses convocados por la defensa de las instituciones y los derechos de la ciudadanía.

El Diputado Nacional Ignacio “Nacho” Torres, presente en la marcha de la ciudad de Trelew, explicó que “la marcha es en defensa de la libertad y la independencia de poderes, es una muestra democrática de que tenemos los anticuerpos suficientes para no permitir ningún atropello institucional”, y agregó que “mientras que desde algunos sectores políticos se intentó banalizar la protesta, nombrandola como ‘la marcha anti-cuarentena’ la realidad es que el tópico que unió a miles de chubutenses sin banderas partidarias es mucho más amplio”.

“Marchamos porque no queremos más un gobierno al servicio de los amigos del poder, es insostenible que a dos cuadras de la plaza el casino esté abierto al público mientras que a los ciudadanos no nos permiten reunirnos en familia” continuó diciendo el Diputado, y se refirió también a “tampoco es lógico que cientos de comerciantes que cumplen todos los protocolos tengan que estar peleando por horarios de atención, así como las miles de pequeñas y medianas empresas que están haciendo lo imposible para no bajar las persianas”.

Además, Torres afirmó que “marchamos por esos miles de trabajadores de la salud y la educación que no están cobrando en tiempo y forma, por esos miles de jubilados que también cobran sus haberes con más de dos meses de atraso, cuando aportaron toda la vida para tener una jubilación digna” e indicó “somos miles los chubutenses que no queremos más corrupción, que estamos cansados de la argentina de los vivos y la connivencia entre el poder político y los empresarios prebendarios del Estado”.

Finalmente, el legislador nacional aseguró: “El mensaje es claro, y también es para el gobierno provincial. No queremos más gobiernos al servicio de la impunidad, queremos un gobierno al servicio de los Chubutenses porque nos merecemos una provincia mejor”.