Un trabajador ganó una Toyota Hilux y una casilla rodante en el Telebingo

El presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, encabezó la entrega del premio de la Quinta Ronda del último sorteo del año.

El presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra y el gerente general del organismo, Daniel Cambón Rubí, entregaron una camioneta Toyota Hilux y una casilla rodante para cuatro personas a Franco Chiaradia, favorecido con la Quinta Ronda del último sorteo del Telebingo del pasado año.

Formalizada la entrega, Ibarra reveló que el día del sorteo “el ganador fue a bailar con la banda que tocaba en el show y no sabía que se había sacado el premio mayor de esa noche”, y manifestó además que “estas anécdotas hacen que incentivemos el esfuerzo en cada sorteo y nos llena de satisfacción saber que un trabajador se lleva un premio tan importante para disfrutarlo con la familia”.

Chiaradia, chofer de una conocida empresa de transporte y carga, adelantó que se quedará con el premio y que va a “disfrutarlo con su familia”. El apostador resultó favorecido con la última ronda del Super Telebingo que se realizó el 30 de diciembre pasado en Rawson y que sorteó 300 millones de pesos en premios.