Wanda Nara borró el posteo de reconciliación con Mauro Icardi y voló a Milán

Después del escándalo con la China Suárez, había apostado nuevamente a la familia perdonando al futbolista, pero sus últimas acciones en redes generaron dudas.

Wanda Nara y Mauro Icardi estarían viviendo nuevas turbulencias en su relación. En las últimas horas ella voló a Milán, donde estaría Maxi López con sus tres hijos, y antes de subirse al avión eliminó el posteo que subió días atrás, en el que anunciaba su reconciliación con el jugador del PSG.

“Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir”, había escrito en esa publicación, donde contaba que él le escribió una carta que le hizo dar cuenta que no podía vivir sin su compañía.

Ese texto, que nació desde el corazón del rosarino, no era para nada romántica como había comentado ella. Allí le recriminaba varias cosas, como que le haya dicho que se iba a ir con otro futbolista. También se refirió a su rol como padre y el poco interés que le generaba ser multimillonario.

Las versiones afirman que Wanda descubrió un mensaje contundente que comprueba que hubo un encuentro entre la China Suárez y su marido. Habría sido cuando ella viajó a Milán con su hermana. El hombre señalado como cómplice de este affaire es Jakob Von Plessen, el marido de Zaira Nara.

Según dijo Wanda en su cuenta de Instagram, este viaje relámpago tiene que ver con compromisos laborales. Se mostró muy sensual en traje de baño frente al espejo y aclaró que estaba esperando a su equipo de trabajo para hacer una producción de fotos.

En Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre leyó el texto que el futbolista escribió para entregarle a la mamá de sus hijas, que le había encontrado polémicos chats con la China Suárez.

mandes todo a la prensa. Una vez más te demostré las cosas como te las digo, nunca te mentí ni te inventé nada. Solamente tuve un error de pelotudo. Ahí tenés firmados todo lo que fue nuestros sueños de ocho años. Conseguimos todo lo que nos propusimos hacer. Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo. Te estás equivocando y mucho, y no te das cuenta. Lo único que querés es divorciarte. Espero que lo disfrutes, no soy una persona de mierda. Soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Soy un gran padre. Doy la vida por mis hijas. Soy un gran padrastro. Desde el minuto cero di la vida por los nenes para hacerlos felices”, comenzó diciendo el rosarino.

Acto seguido, remarcó que es una persona muy humilde, aunque también le hizo varios reproches, como el deseo de irse con otro jugador: “No me interesa lo material, eso te lo entregué todo a vos. Siendo millonario me visto en H&M y ropa de Amazon para que te des una idea… A raíz de todo esto no puedo seguir aguantando tus malos tratos. Yo no soy una mierda y no me lo merezco. Espero que con todo lo material que querías seas feliz, ya lo tenés en tu poder. Ahora querés la joda, escribirte con tipos, un futbolista…”.

Por último, le agradeció por todo lo vivido: “Gracias por las dos hijas que me diste y por darme siempre tu apoyo. Espero que seas feliz y si no es a mi lado que encuentres donde serlo”.