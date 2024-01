Alain Delon y su fuerte confesión: “Quiero morir, la vida ha terminado”

El actor francés atraviesa un difícil momento luego de que sus hijos denunciaran a su asistente personal por presuntos abusos.

Alain Delon enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida a los 88 años. El actor francés quedó en medio de un conflicto judicial luego de que sus hijos denuncian a su asistente personal por presuntos abusos. Según un médico que participa de la investigación de este caso, el actor le habría asegurado que: “Quiero morir, la vida ha terminado”.

La investigación, que fue publicada por el diario Le Parisien, demuestra que Delon se encuentra en una situación muy vulnerable. Según esta información, el actor de 88 años se adormecía durante el interrogatorio, no era capaz de pronunciar frases coherentes y tenía la movilidad reducida pese a utilizar muletas.

Las declaraciones del médico alarmaron a los familiares y seguidores del actor al asegurar que Delon padece de “un estado de agotamiento físico y psíquico con un riesgo suicida importante”.

Estos detalles se remontan a julio de 2023 cuando comenzó la investigación por el presunto abuso de poder de Hiromi Rollin, quien comenzó a trabajar como asistente del actor en los rodajes. Al ser una de las personas que más tiempo pasaba junto a Delon, los tres hijos de la estrella de cine creyeron que podría aprovecharse y quitarles parte de la fortuna de su padre.

Por su parte, el actor reveló en el interrogatorio que la mujer lo habría presionado para casarse con él y reveló que Rollin le escribió una carta dándole a entender eso. “El mejor regalo que puedes hacerme es que lleve tu apellido”, habría escrito la mujer de origen japonés.

Además, el actor francés explicó que hubo muchos “altibajos” en la relación con su asistente. “Al principio teníamos una relación personal y profesional, después uno se da cuenta de que todo estaba calculado, buscado. Es un clásico en las relaciones humanas. Dense cuenta de que soy Alain Delon”, declaró Delon.

Además, brindó su opinión sobre las intenciones de Hiromi Rollin. “No obtuvo gran cosa, podría haber tenido más si me hubiera convencido de que no podía ser nadie y no tener nada sin mi”, expresó.

Sobre el maltrato físico, Alain Delon aseguró que fueron violentos mutuamente y que la abofeteó en algunas oportunidades. “Sí lo hubo, en respuesta a mis golpes, físicos, cuando me enfadaba”, habría confesado el actor.