Wanda Nara debuta en ficción: qué se sabe de «Triángulo amoroso» y su estreno

La serie estará disponible a partir del lunes 11 de mayo.

Telefe anunció el estreno de “Triángulo amoroso”, la serie vertical que protagonizan la mediática Wanda Nara y el exfutbolista Maxi López, y que marca el primer paso de la conductora dentro de una posible carrera en la actuación.

De esta forma, el canal de la familia difundió este lunes la primera promoción con la presencia de la conductora de América TV, Yanina Latorre, quien también tendrá un rol dentro de la ficción. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la serie estará disponible en todas las redes sociales de Telefe a partir de este lunes 11 de mayo.

Pero eso no es todo, ya que la señal planificó una estrategia multiplataforma. De esta forma, el primer capítulo se podrá ver después de Pasapalabra y antes de la gala de Gran Hermano, conquistando la presencia digital como captando la audiencia que consume televisión tradicional.

¿Qué se sabe de Triángulo amoroso?

Las series en formato vertical están cargadas de drama, tensión y una trama que siempre está “a punto de estallar», cautivando la atención de los usuarios.

Según trascendió, “Triángulo amoroso” tendrá un total de 30 episodios, con un minuto y pico de duración, contenido especialmente para redes. Contará con las actuaciones de Yanina Latorre, Georgina Barbarossa, Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Pachu Peña, Clara Kovacic, Lucas Spadafora, Lautaro Rodríguez y Nora Colosimo, madre de Wanda Nara.