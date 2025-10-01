Alfredo Béliz: “La producción agoniza, pero todavía hay quienes siguen apostando por Chubut”

El candidato a diputado nacional por La Fuerza del Trabajo Chubutense advirtió sobre la crisis productiva y llamó a apoyar a trabajadores y emprendedores.



El candidato a diputado nacional por La Fuerza del Trabajo Chubutense, Alfredo Béliz, continúa recorriendo distintas localidades de Chubut en el marco de la campaña hacia las elecciones nacionales de octubre. En esta oportunidad, compartió en sus redes sociales una visita a la metalúrgica de José Luis, un emprendedor que supo brindar trabajo a 20 familias y que hoy apenas sostiene el empleo de tres.

“Brindaba trabajo a 20 familias, hoy, solo a 3: la producción agoniza”, expresó Béliz, poniendo en palabras la difícil situación que atraviesan muchos sectores productivos de la provincia.

A pesar del duro panorama, destacó la resiliencia de José Luis, quien sigue apostando por su tierra, desarrollando nuevos proyectos y luchando por mantener en pie su emprendimiento sin emigrar.

“Desde el Congreso tenemos la responsabilidad de cambiar esta realidad: de parar la avanzada contra el trabajador, contra los emprendedores”, señaló Béliz, subrayando que su compromiso legislativo estará enfocado en la defensa del empleo, el acompañamiento a quienes invierten en la provincia y el fortalecimiento de la producción local.

De esta manera, Béliz buscó poner en relieve no solo la problemática que afecta a los trabajadores y pequeños empresarios, sino también la necesidad de generar políticas que permitan recuperar la capacidad productiva y la generación de empleo en Chubut.