Bariloche refuerza la prevención ante el riesgo de incendios forestales

De cara a la próxima temporada de verano, la Secretaría de Protección Ciudadana de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche avanza en tareas de reconocimiento y planificación en diversos sectores de la ciudad, con el objetivo de garantizar vías de evacuación seguras y puntos estratégicos de abastecimiento de agua.

Ante el pronóstico de una temporada con alto riesgo de incendios forestales, los equipos municipales ya trabajan en la preparación del territorio. Estas acciones buscan anticiparse a posibles contingencias y establecer un plan de acción que permita actuar de manera rápida y eficiente.

Las tareas incluyen la identificación de rutas de evacuación hacia los distintos puntos de encuentro previstos en la zona. Desde la Secretaría de Protección Ciudadana explican que estos trayectos no son estáticos, sino que pueden modificarse en función de la dinámica que presenten los incendios de interfase, caracterizados por su complejidad y velocidad de propagación.

Otro aspecto clave es el relevamiento de posibles puntos de abastecimiento de agua, que resultan fundamentales para reforzar el ataque inicial frente a un foco ígneo. Con esta información, los equipos podrán optimizar el tiempo de respuesta y mejorar la capacidad operativa ante una emergencia.

La coordinación de estas acciones involucra a la Sección Manejo de Información, la División Logística y el Departamento de Operaciones, que trabajan en conjunto para diseñar y fortalecer los protocolos de prevención y respuesta.

La Secretaría de Protección Ciudadana remarcó que el trabajo previo es esencial para enfrentar la temporada estival, ya que permite a la ciudad contar con un sistema organizado y preparado frente a escenarios de riesgo. La prevención, la planificación y la acción conjunta son las herramientas que San Carlos de Bariloche pone en marcha para cuidar a su comunidad y su entorno natural.