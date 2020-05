Ameal se refirió por primera vez a la denuncia por violencia de género contra Villa

El presidente de Boca se fue contundente con su respuesta: “Cuando la justicia decida, no nos va a temblar el pulso”.

En cuando se conoció la denuncia de Daniela Cortés sobre Sebastián Villa por violencia de género, Boca emitió rápidamente un comunicado y se puso a disposición de la investigación para colaborar en el esclarecimiento de la causa. Sin embargo, hasta el momento, Jorge Amor Ameal​, presidente del club, no se había referido al tema. Este lunes el mandatario Xeneize rompió el silencio y, aunque aseguró que esperan la resolución de la Justicia, fue contundente con su postura.

«Es un tema sensible para Boca, para sus dirigentes y para todo el mundo. Nosotros queremos ser esclavos de la justicia en todo. Ser serios en todo. En cuanto la justicia determine, Boca va a determinar», comenzó el presidente en diálogo con Fútbol 910 por La Red. Y, en la misma línea, continuó y fue tajante: «Hoy hay otras acusaciones que están pasando, que yo no me quiero hacer cargo de nada. Nosotros nos queremos hacer cargo de que, cuando la justicia decida, a nosotros inmediatamente no nos va a temblar el pulso para decidir, ya sea para un tema o para el otro».

Con respecto a la situación contractual del jugador, Ameal dejó en claro: «Mientras tanto, sigue siendo jugador de Boca porque tiene su contrato. Pero a nosotros lo moral y lo económico no nos supera. Nosotros vamos a apostar por la moralidad, por el ser humano. Todos estos temas no son menores. Todo lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer, que no le quepa la menor duda a la sociedad en su conjunto, pero principalmente a los socios y simpatizantes de Boca. Algunos lo entienden, otros no, pero nosotros queremos ser serios en todas nuestras posturas».

Sobre la magnitud que tomó en los medios la denuncia contra el delantero, explicó: «Voy a repetir lo que dice nuestro técnico, en Boca una hormiga es un elefante. No hay fútbol, si la pelota estuviera rodando esto no sería el tema de cabecera. Yo entiendo lo que plantean, no digo que no. Nosotros tenemos una secretaría de género, tenemos una mujer en la Comisión Directiva, tenemos muchas cosas que tienen que ver con la mujer. Esto lo entendemos y lo comprendemos, lo que no nos creemos es dueños de la justicia».

«Nos gustaría que la justicia fuera más rápida y defina la situación, pero yo creo que a corto plazo va a tomar una decisión y vamos a actuar. Yo creo que cuando hagamos lo que tengamos que hacer, no nos vamos a equivocar», cerró.