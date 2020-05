Comarca | Intendentes firmaron un acta en apoyo a la decisión de Provincia de no habilitar la libre circulación en el límite con Río Negro

Los jefes comunales de El Maitén, Cushamen, Cholila y Epuyén rubricaron un documento conjunto para acompañar las medidas del Gobierno del Chubut.

Intendentes de la Comarca Paralelo 42 firmaron y presentaron un documento conjunto en el que manifiestan su acompañamiento a “las medidas tomadas por el Gobierno de la Provincia para continuar con lo dispuesto por el Ministerio de Seguridad del Chubut, de no permitir la libre circulación de personas entre las provincias de Río Negro y Chubut, en el Paralelo 42”.

El documento fue rubricado por el jefe comunal de Cushamen, Ricardo Millahualla; y los intendentes de Epuyén, Antonio Reato; de Cholila, Silvio Boudargham; y de El Maitén, Oscar Currilen. El escrito sostiene que “es fundamental continuar con la restricción hasta que en la vecina provincia baje el número de infectados y la circulación viral cese”, y manifiesta que “esta decisión es primordial para salvaguardar la integridad de los vecinos chubutenses”.

Asimismo, Intendentes comarcales del Paralelo 42 solicitan oportunamente “se libere la circulación entre las localidades de Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén, Cushamen y Cholila” por no registrarse hasta el momento casos de COVID-19, y ser fundamental el tránsito entre las localidades.

“Tenemos que esperar y ser prudentes”

Al respecto, el intendente del Maitén, Oscar Currilen, afirmó que “desde la Comarca consideramos que la frontera con Río Negro tiene que permanecer todavía cerrada porque hay muchos casos en Bariloche, de hecho Neuquén también ha cerrado la frontera norte con nuestra provincia vecina”.

“Nosotros tenemos que tener mucha precaución porque el Hospital del El Maitén tiene la posibilidad de atender de 8 a 10 pacientes y no podemos permitir que colapse y con este virus nuevo no podemos predecir que va a suceder, por lo que queremos que la frontera permanezca cerrada un tiempo más, hasta que el Ministerio de Salud considere que es oportuno y nosotros podamos darle tranquilidad a nuestra gente”, remarcó Currilen, y agregó “lamentablemente hay que hacer esto, tenemos que esperar y ser prudentes, por eso no podemos acompañar el pedido de apertura en la frontera”.

Con respecto a la solicitud de circulación dentro de la localidades del Paralelo 42 en el territorio chubutense, el jefe comunal de Cushamen, Ricardo Millahualla, explicó que “realizamos una reunión con el Director del Hospital, oficiales, bomberos y enfermeros. Dado que no tenemos ningún caso, realizamos una Resolución conjunta con los Intendentes para la circulación de vehículos personales. Nosotros tenemos 17 parajes y la mayoría necesita venir a El Maitén para realizar ciertos trámites”.