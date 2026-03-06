Cholila: Detectaron objetos en la red cloacal que provocaban obstrucciones en el funcionamiento

El municipio pidió responsabilidad a los vecinos para evitar desbordes y daños en la red.

La Municipalidad de Cholila informó que en el sector comprendido entre Los Ñires y Los Sauces se han detectado obstrucciones en el sistema cloacal provocadas por residuos no aptos para el tratamiento.

Desde el municipio recordaron que el sistema cloacal no está diseñado para recibir restos sólidos, alimentos, pañales, trapos, plásticos ni ningún otro elemento que no sea exclusivamente efluente domiciliario. El incumplimiento de esta norma genera desbordes, costos elevados de reparación y perjuicios para toda la comunidad.

La comuna apeló a la conciencia y responsabilidad de cada hogar, destacando que cuidar el sistema cloacal implica proteger la salud pública, los recursos comunitarios y el trabajo de quienes realizan las reparaciones en condiciones insalubres.