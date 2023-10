Chubut | Antonena: “Hoy la Provincia está ordenada y al día”

Así lo aseguró el ministro de Economía del Chubut, luego del informe del balance de la gestión realizado días atrás.

El ministro de Economía del Chubut, Oscar Antonena, habló sobre el informe del balance de la gestión realizado días atrás, y aseguró que “cuando asumí, estaba al tanto de los números, la situación era grave. Hicimos un detalle del stock de deuda, la obra social cortada, ya estaba el pago escalonado, tuvimos que revisar las variables porque los egresos eran el 120 de los ingresos, la deuda flotante eran 130 millones de dólares, que es la deuda habitual que tiene el Estado con los proveedores”.

“Había deuda con los poderes, les dije a los agentes públicos que no podíamos pagarles a todos juntos, que íbamos a tener que hacer pago escalonado, vino la pandemia, el barril de petróleo llegó a 15 dólares, cuando estaba más de 100, la coparticipación había bajado, las regalías estaban a 15 dólares y tuvimos que optimizar”, resaltó.

Antonena resaltó que “hoy estamos ordenados, la gestión que recibe está al tanto de cuáles son las obligaciones que van a asumir a futuro y en qué tiempo. Además, los instrumentos están todos ordenados en dos grupos, uno el Bocade y el otro es con Anses”.

Con respecto a la elaboración del presupuesto, el ministro señaló que “estamos en dialogo permanente, asisto a reuniones que me convocan, he acompañado a otros ministros en la transición, esto habla muy bien de la convivencia política y democrática porque no hay nada escrito para una transición”.

En diálogo con Radio Chubut, Antonena habló sobre el pedido de los sindicatos de actualización de salarios y afirmó que “es totalmente razonable el pedido, la inflación a todos nos está agobiando, tenemos acordado por acta que el día 30 hay una reunión pactada de hace varios meses, hay que revisar el contexto de inflación porque ha sido muy importante el deterioro de la moneda”.