Jorge Lanata, en C5N con Jorge Rial: “Mirá el quilombo que habrá para que esté yo acá”

En un mano a mano con el conductor de Argenzuela, Lanata aseguró que “Massa es peronista pero no kirchnerista”.

Este jueves, Jorge Lanata tuvo un mano a mano con Jorge Rial en Argenzuela, el programa que este último periodista tiene en la señal C5N. El conductor de PPT (eltrece) analizó el resultado de las elecciones generales y los fenómenos políticos que se produjeron en el espacio de Juntos por el Cambio.

Lanata arrancó la charla con una ironía, al dar cuenta de que se encontraba a punto de hablar con un canal televisivo que fue históricamente afín al kirchnerismo. “Mirá el quilombo que habrá para que esté yo acá”, bromeó el periodista. Señaló también que “no votaría a Javier Milei” y, con respecto a Massa, dijo que “es un muy buen candidato” y que “no es kirchnerista, es peronista”.

Así, habló mano a mano con Rial en comunicación desde su casa y comenzó haciendo una referencia a la división que se produjo en Juntos por el Cambio tras la derrota electoral del domingo, con Patricia Bullrich apoyando a Javier Milei y otros referentes del espacio pronunciándose en contra. “Todo el mundo se apresuró. Se tomó todo con mucho dramatismo y hubo urgencia en pronunciarse, en cosas que son banales”, sentenció Lanata y añadió: “Mucha urgencia injustificada y falta de análisis”.

Cuando Rial le preguntó por qué le parecía que JxC se había apresurado tanto en salir a pronunciarse, el fundador de Página/12 pensó un rato y contestó: “Antes de la campaña, JxC estaba convencido de que iba a ganar y está mal sentir la vaca atada. Le digo lo mismo a Sergio (Massa): nunca nada es seguro. Nadie tiene la vaca atada, siempre se puede dar vuelta todo. Dar todo por cerrado es un error”.

Con respecto al rol de Mauricio Macri en los tiempos de campaña electoral, Lanata señaló: “Lo que yo podría criticarle es el hecho de haberse ido y seguir estando. Me parece que si vos te vas, te vas”. Más adelante, el periodista aclaró que “el acercamiento de Macri y de Bullrich” a Milei después de las elecciones del domingo “es un acercamiento sincero, no es por los cargos o por poder”.

“No votaría a Milei”

A la hora de hablar de Javier Milei, el periodista recordó el reclamo popular de “que se vayan todos” de 2001 y explicó que el candidato libertario vino para encarnar ese reclamo. “Cualquier persona normal coincide con la idea de la casta porque los políticos son una casta. Esa idea fue muy fuerte”, añadió.

Luego, al hablar de las medidas extremas que propuso el candidato de La Libertad Avanza, Lanata reflexionó: “Lo de los órganos (la venta de órganos) me lo dijo a mí, que soy trasplantado, así que imaginate, una cosa increíble”.

“Yo no votaría a Milei”, señaló luego y añadió: “Vos tenés tres opciones, no dos: podés votar a Massa, podés votar a Milei o podés votar en blanco. Alguna de esas opciones tomaré”.

En relación al ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, Lanata aseveró: “Vengo diciendo hace un mes que Massa es muy buen candidato y lo interpretan que lo voy a votar. Pero es un buen candidato porque teniendo 140 por ciento de inflación y la mitad de pobres en la Argentina, Massa tiene los números que tiene y la gente separa la gestión de la persona. De hecho, hoy Massa es Presidente”.

Ante la pregunta sobre si la gente percibe a Massa como kirchnerista, Lanata fue tajante: “Yo creo que Massa es peronista. No kirchnerista. Creo que no es kirchnerista, hay muchas cosas del kirchnerismo que él no comparte”.

“Estamos en el comienzo del final del kirchnerismo, porque creo que Cristina no tuvo herederos, porque Máximo no lo es, Axel (Kicillof) tampoco, ni Wado (de Pedro). Con el tiempo se va a ir extinguiendo”, aseveró luego.

“Creo que Massa queda como el jefe del peronismo y siendo así no me imagino a Cristina influyendo demasiado”, dijo luego y sumó: “Massa no es Alberto, que fue totalmente dependiente de Cristina y le hizo un favor a (Fernando) De la Rúa porque logró ser el peor gobierno de los últimos 40 años de democracia”.

Más adelante, en referencia a la relación que tiene el ministro de Economía con la prensa, Lanata expresó: “Massa es lo más parecido a Néstor (Kirchner) como político que vi en los últimos años. Muy atento al tema de los medios, tiene mucho contacto con gente de medios. Creo que es un tipo que espero que deje laburar”.