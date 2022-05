Chubut | Censo 2022: “El 18 va a estar todo cerrado”

Así lo recordaron desde la coordinación del Censo en Chubut. Recordaron que hay leyes respecto a las actividades permitidas. Se indicó que las viviendas vacías también se censan y en caso de negarse a contestar el cuestionario podrían ser multados.



Los detalles los repasó una de las responsables en Chubut del Censo 2022, Silvia Iriarte, quien destacó que la Provincia haya superado el 30% en el Censo Digital, lo cual “es bueno para que los censistas urbanos tengan el trabajo más alivianado”.

La funcionaria repasó que hasta el 18 a las 8 de la mañana se puede completar el Censo de manera digital.

Fue así que remarcó que el operativo “se organizó un día miércoles y se decretó feriado para que la gente espere al censista en sus casa, hubo reglamentación para detener actividades y quedan aquellas actividades esenciales”, sentenció, aclarando que la definición de “esencial” no es la misma que la establecida en pandemia.

Fue así que enfatizó que “la idea es que la gente se mueva lo menos posible y es de esperar que hasta las 20 horas no haya comercios abiertos. El 18 va a estar cerrado todo”.

Entre otros aspectos, señaló que se trabajará con Policía para resguardar la Seguridad de los censistas y “se indicarán sectores donde tendrán que profundizar la Seguridad para que todo se desarrolle en buenos términos”.

Sobre el final, subrayó que las viviendas vacías serán censadas también, “el formulario está preparado para decir porqué está deshabitada”, revelando que puede haber casos en los que los vecinos se nieguen a contestar.

“Puede pasar que un vecino diga que no quiere, no debería porque el censo es obligatorio, pero quienes no contesten se les pueden aplicar una multa o una sanción”, cerró.

Fuente: Radio 3