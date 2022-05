Chubut | Durán iniciará acciones legales contra Federico Massoni

El ex Ministro de Gobierno Pablo Durán, rompió el silencio y cargó contra Massoni.

Hace pocos días el actual ministro de Seguridad Miguel Castro, confirmó que una empresa inició juicio contra la Provincia tras no prosperar una denuncia de Massoni, que referia a supuestas irregularidades en la compra de cámaras de seguridad para los Centros de Monitoreo de Trelew, Rawson, Esquel, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.

Entre los exfuncionarios denunciados por Massoni, figuraba el exministro de Gobierno Pablo Durán, quien habló del tema luego de que Castro confirmara que la denuncia no prosperó.

Durán recordó qué al asumir como ministro de seguridad, Federico Massoni denunció a la empresa proveedora de cámaras de seguridad para el sistema provincial de vigilancia, por considerar que en la contratación había sobreprecios.

En ese sentido relató “se me denuncia a mi cuando nunca firmé una licitación, nunca hubo causa, solo hubo una denuncia que hizo Massoni, yo no compré las cámaras, el Ministro de Gobierno era Rafael Williams y las cámaras funcionaban. Massoni decía que se pagó por una Ferrari y a la provincia se le termina entregando un Fitito, la provincia compró una Ferrari y él le puso el motor de un Fitito”. y calificó como “una barbaridad lo que hizo”.

Con respecto al accionar de la empresa, manifestó “Massoni no quería que esta empresa siga operando y se pagaron 28 millones, como la provincia no le paga, la empresa comienza a reclamar la deuda, Massoni manda carta documento y la empresa dice que si no le pagan van a retirar el sistema”.

Durán adelantó que ahora será él quién iniciará acciones legales contra el ex ministro Massoni “lo estoy analizando seriamente, tengo intenciones de hacerlo. No me interesa judicializar contra la provincia porque terminamos pagando todos. Pero debo limpiar mi nombre porque la pasé mal, mi nombre estaba en todos lados, la pasaron mal mi esposa, mis hermanos, mi padre, cuándo ni siquiera nos imputaron, no nos llamaron a declarar, porque fue todo mediático».

Fuente: FM del Lago / Jornada