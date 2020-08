Chubut | Linares: “Chubut está bajo una mentira permanente”

El ex Intendente de Comodoro Rivadavia aeguró que “Si hay algo que Chubut no tiene son políticas públicas”, dijo.

Carlos Linares, apuntó contra el Gobierno Provincial por la crisis económica-financiera que atraviesa Chubut. “Estamos en una Provincia sin un plan económico, sin un plan de rescate de las necesidades que tiene la gente. Chubut está bajo una mentira permanente, de ganarle tiempo al tiempo y no se encuentra ningún tipo de solución”, sostuvo.

En este sentido, señaló –en diálogo con Radio Chubut– que “nosotros no tenemos nada que ver con Chubut Al Frente ni con el ChuSoTo. Las políticas del Gobierno Provincial a mí no me representan para nada. Yo no podría estar conviviendo en un espacio político con gente que hace un pensamiento por fuera de las políticas partidarias que nosotros sentimos”.

Asimismo, aclaró que “estamos en plena pandemia y Chubut tiene un problema estructural. Los sectores más castigados siguen siendo la Salud, Educación y Seguridad”.

Finalmente, Linares concluyó que “estamos en una Provincia sin un plan económico, sin un plan de rescate de las necesidades que tiene la gente. No hace ni dos meses que Arcioni recibió 5 millones para pagar salarios y hoy está de vuelta en deuda con dos masas salariales más el medio aguinaldo. Dijeron que iban a encontrar soluciones y nada de eso sucede”.