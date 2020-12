Chubut | Lloyd Jones “Porque le digo No a la Megamineria el señor gobernador me mando todos estas personas a mi casa”

A través de un video publicado en sus redes sociales, la diputada provincial mostró un acampe montado frente a su casa, en Trelew, donde personas le reclaman que apoye la megaminería. “Gobernador Arcioni, usted manda a esta gente”, denunció. “Por más que me presionen digo No es No”, sentenció.

Porque le digo No a la Megamineria el señor gobernador @arcionimariano me mando todos estas personas a mi casa! Por más que me presionen yo digo No es No! pic.twitter.com/2eDgXJnIM3 — Leila (@leila_lloyd) December 8, 2020

A través de un video publicado este martes por la tarde, la diputada provincial Leila Lloyd Jones denunció que está siendo presionada por un grupo de personas que montó un acampe frente a su vivienda, donde le reclaman que apoye la megaminería.

La Legisladora atribuyó la manifestación al gobernador Mariano Arcioni y lo hizo responsable, denunciando que “usted manda a esta gente a manifestarse a mi casa, diciendo si al debate y a la minería”.

En el video, se observa a un grupo de personas, unas identificadas con una bandera de AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina).

“Acá están las personas que se han venido a manifestar a favor de la minería y si al debate –pero- el debate es el que pedimos y no dan”, sentenció la Diputada en alusión a su postura respecto a la megaminería en Chubut.

“Gobernador Mariano Acioni usted es responsable de esto”, disparó la legisladora.

En el texto que acompaña el video, Lloyd Jones subrayó que “por esto le digo No a la Megaminería. ¡El señor Gobernador Arcioni me mando todas estas personas a mi casa! ¡Por más que me presionen yo digo No es No!”, sentenció.