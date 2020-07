Chubut | Otarola investigada por el nombramiento de su niñera y un jardinero que habría cobrado $ 340.000 por mes

La investigación contra la ahora ex ministra de Desarrollo Social y ex diputada provincial, Cecilia Torres Otarola, por presunto fraude al Estado la lleva adelante la oficina anticorrupción de la Procuración General de Chubut.

La investigación por presunto fraude al Estado por parte del Ministerio de Familia que desató un escándalo en Chubut incluye a un supuesto asesor de la exministra Cecilia Torres Otarola que habría cobrado 340 mil pesos durante un año. Se trata de un jardinero de nacionalidad peruana y quien reside en Buenos Aires. Además, según detalla Clarín, incluye a la madre de un ex funcionario vinculado a hechos de corrupción y el nombramiento de su niñera como subsecretaria, entre una lista de al menos 24 asesores donde aparecen nombres repetidos.

El inédito nombre del operativo vinculado a una investigación de tipo político fue desvinculado por fiscales y policía de otra cuestión no menos polémica: Otarola hizo una carta pública “sobre la vida privada” ante la denuncia de su ex asesor Martín Sandoval, uno de los que inició las denuncias. “Lamento tener que dar explicaciones sobre mi vida privada. Pero debo decir que tuve con el señor Sandoval una relación personal y de confianza con acuerdos consensuados entre personas adultas”. Y agregó: “El señor Sandoval tenía llaves de mi casa en Esquel. Pero en 2017 la relación comenzó a deteriorarse, él volvió con su ex pareja y ya no viajaba con tanta asiduidad a Rawson”. En 2017, Otarola era diputada provincial.

Según detalla el mismo diario porteño, Sandoval había denunciado un tiempo antes una extorsión por parte de una “mesoterapeuta”, ligada a la exdiputada. Le había dicho que iba a revelar fotos íntimas si no dejaba de denunciar a la entonces ministra de Desarrollo Social. Sandoval había dicho que mientras trabajaba como asesor de Otarola debía darle la mitad de su sueldo para “gastos de la política” y que lo mismo hacían otros “asesores”.

Con esas declaraciones, el fiscal anticorrupción Omar Rodríguez comenzó una investigación en la que surgieron la existencia del “asesor jardinero”, de la madre de un exfuncionario y de la niñera.

Pocos días después de esta denuncia, el gobernador Mariano Arcioni echó a la ministra. Fue la semana pasada. Ayer, Rodríguez e integrantes de la policía judicial realizaron un procedimiento en el despacho que tenía Otarola cuando ejercía su cargo de ministra, en donde, por sorpresa, se encontraron con la exfuncionaria.

Se llevaron una profusa documentación, además de computadoras y celulares, entre ellos, el celular de la exministra.

De pasado dasnevista, buzzista, duhaldista y ahora arcionista, la historia política de Cecilia Torres Otarola estuvo vinculada en los últimos años a varias polémicas. Oriunda de Trevelin, a punto de cumplir 40 años, es de profesión Terapista Ocupacional, cargo que ocupó en un hospital rural de la cordillera desde los 30 años, para luego pasar a trabajar en el hospital de Esquel. Allí empezó su historia de militancia en el espacio que en aquel entonces encabezaba un fuerte Mario Das Neves, líder del proyecto provincial en el que Otarola fue una activa participante.

Pero su amor con el dasnevismo terminó abruptamente en 2015, cuando se estaba disputando la campaña provincial entre Mario Das Neves y Martín Buzzi, ya que –cuentan los vecinos de Trevelin- de buenas a primeras el local de campaña de la agrupación que tenía como referente a Otarola, pasó a cambiar los carteles que decían “Vote a Mario” por otros que decían “Vote a Martín”. La razón fue que apareció como candidata en el puesto 16 de la lista de diputados del entonces gobernador Buzzi que iba por la reelección.

La historia quiso que aquellas elecciones las ganara Das Neves a gobernador, pero ingresó la lista completa del buzzismo. El corazón dasnevista de la joven diputada hizo que no respetara los lineamientos del bloque que comandaban en aquel 2016 y 2017 Javier Touriñán junto a Blas Meza Evans y Gabriela Dufour, que tuvo varias rupturas. En su caso, terminó formando en diciembre de 2017 un bloque unipersonal, llamado Juntos para Chubut, según manifestó públicamente, con un acuerdo político a nivel nacional con el duhaldismo.

En aquellos tiempos, protagonizó uno de los primeros escándalos que tuvo como protagonista a su entonces asesor, Federico Massoni, con denuncias cruzadas en la justicia con el presidente de la bancada dasnevista, Jerónimo García, luego de una reunión privada en la que según se dijo y nunca se comprobó, presuntamente hubo pedido de prebendas de parte de Torres Otarola para acompañar con su voto un proyecto que era central para el gobierno de aquel entonces.

En cada uno de sus mensajes a la Cámara, el tema preferido de Torres Otarola fue siempre la reivindicación los derechos de las mujeres y la condena a la violencia de género, donde impulsó leyes que fueron sancionadas y reconocidas: cupos en lugares del estado y en partidos políticos, vinculados a la igualdad de género; y sobre todo, leyes más duras con aquellos condenados por violencia familiar y en defensa de las víctimas. De hecho, nunca ocultó de manera pública que fue una mujer que sufrió violencia en su hogar, y que desde su rol político iba a trabajar para proteger a sus pares en este tipo de casos.