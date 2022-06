Cordillera | Pol Huisman “ Me pegaron duro pero el pueblo sabe discernir”

El intendente de El Hoyo, adelantó que dará respuesta “a la brevedad posible” a un pedido de informes del Concejo Deliberante y que irá con los funcionarios “que estuvieron involucrados en la coyuntura para demostrar que todo lo hacemos de cara a la sociedad”.

El intendente de El Hoyo, Pol Huisman, dio explicaciones de las circunstancias en que una máquina retroexcavadora del municipio se terminó hundiendo el domingo en una chacra de su propiedad.

Desde su óptica, los sectores de oposición “hacen uso político de una desgracia, porque esto es un accidente de trabajo que le puede pasar a cualquiera. Me pegaron duro, pero el pueblo sabe discernir: fue presentado como que estaba haciendo algo para mi beneficio, pero cuando lo explico queda clarísimo que no lo es. Quien no lo crea, que vaya a ver mi chacra, porque ahora no voy a poder cortar pasto por mucho tiempo por dejar pasar la máquina y evitar que los vecinos se inunden”, remarcó.

En respuesta a la condena hacia su persona, el jefe comunal precisó que “percibo otro humor político, que se puede dividir entre quien hace y quien usa cualquier excusa para tirar barro al que construye. Más que con las redes sociales, me manejo con el ánimo del pueblo, recibo un gran apoyo de toda la gente que se beneficia con estas obras hídricas, valorando que hacía años que no había máquinas en el pueblo para limpiar los canales”.

Sumó que “se reconoce también que no paramos de trabajar, incluyendo sábados y domingos y sin importar la hora. El primero de mayo teníamos la motoniveladora repasando calles porque tenemos 74 kilómetros de caminos que mantener”, antepuso como ejemplo.

En respuesta a un pedido de informes por parte del Concejo Deliberante, dijo que “queremos hacerlo a la brevedad posible. De hecho, voy a sentarme frente a ellos con mi secretario de Planeamiento y con los funcionarios que estuvieron involucrados en la coyuntura para demostrar que todo lo hacemos de cara a la sociedad”.

Puntualmente, sobre el incidente indicó que la máquina empantanada “estaba operando sobre el cauce del arroyo Leiva, como parte de un plan de trabajo -desde principios de marzo- de limpieza de cauces para prevenir inundaciones (luego del mega incendio que sufrimos el 9 de marzo de 2021), y que también incluyó a los arroyos Catarata y Pizarro, callejón Koreski y otros sectores”.

Recordó que “después de una ardua gestión ante el gobierno nacional, el año pasado conseguimos un parque de maquinarias para afrontar la demanda de los vecinos, donde la premisa siempre fue evitar que el agua llegue a sus propiedades, hablamos de la emergencia hídrica que viene después de una emergencia ígnea”.

En ese marco, dijo que “tuve el papel de mediador con distintos pobladores, a quienes no les gusta que las máquinas entren a sus predios porque rompen alambrados, parques y plantas. La consigna fue hacerles entender que las tareas beneficiaban también a otros propietarios”.

Particularmente, señaló que “en nuestra chacra (El Monje) no tenemos problemas de desbordes o inundaciones, son cuadros dedicados a pasturas y no obtuvimos ningún beneficio. Las complicaciones son para los vecinos que están más arriba sobre el cauce del arroyo Leiva y ya se inundaron dos veces este año”.

Según detalló, “el sábado convencí a un poblador para que deje pasar la retroexcavadora y evitar que el agua llegue hasta la aldea Los Huemules, tenía el camino cortado y se había hecho una laguna. El domingo al mediodía, el mismo vecino me manda fotos, diciendo que el maquinista ‘es Mascherano, se metió y no me rompió nada’, tuvo todos los cuidados”.

“Fui hasta el lugar –agregó- y el arroyo ya había bajado 70 centímetros. Con todo, quedó en evidencia que había que hacer otros 20 metros para unir el cauce del arroyo con un canal que desagua hacia el río Epuyén. Ahí, lamentablemente, ocurrió este accidente de trabajo donde la máquina se hundió en una vertiente”.

Sobre el rol del maquinista en el incidente, graficó que “trabajaba a contra turno de los empleados municipales, pero no hay ninguna duda de que está acreditado, cuenta con una experiencia de más de 25 años en esa labor”.

IPA

Acerca del rol de Instituto Provincial del Agua, cuyo titular expresó que “el IPA no tiene que ver con todo esto”, Huisman respondió que “hicimos una carta intención por la limpieza del río Epuyén; hablamos de estos arroyos, pero no llegamos a hacer un convenio porque se estaban evaluando los montos de inversión, pero mientras tanto tenemos que dar respuesta a la gente que se inunda”.

A su criterio, “el que construye puede tener estos percances. Nuestra gestión está haciendo mucho, acaban de llegar dos bombas para la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que estábamos esperando desde hace tiempo. De igual modo, justo estamos firmando un convenio con el Ministerio del Interior para la adquisición de un camión compactador para la basura, por 22 millones de pesos. Además, en esta misma semana llegó el convenio para la obra de gas natural para el barrio Valle del Pirque”.

Acompañamiento

Asimismo, castigó que “están quienes ponen el foco en tratar de tergiversar la noticia, demostrando algo que no es. Soy el principal perjudicado, pero al mismo tiempo vi y sentí el acompañamiento del trabajador municipal en estas circunstancias, al tiempo que cuidaron la máquina toda la noche con bombas para sacar el agua del pozo”.

Añadió “el aporte de Vialidad Nacional y Provincial, empresas y mecánicos de la zona. Hasta ahora estuvimos conteniendo la retroexcavadora para que no se hunda, pero a partir de hoy parten las tareas para sacarla, ya que es una herramienta de trabajo que resuelve muchas cuestiones. Solamente con estos trabajos, ahorramos 37 millones de pesos al municipio”, aseguró.