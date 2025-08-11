Cristina contra Milei tras la cadena

La expresidenta utilizó sus redes sociales para responderle al presidente «Te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada».

Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero MÁS QUE CON LOS PIES PARA ADELANTE, A VOS TE VAN A SACAR CON UN CHALECO DE FUERZA DE LA ROSADA. Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un GRAN MENTIROSO para decirle a los argentinos, por… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 9, 2025

La expresidenta Cristina Kirchner realizó fuertes declaraciones dirigidas al presidente Javier Milei luego de la reciente cadena nacional emitida por el mandatario. A través de sus redes sociales, la exmandataria expresó su desacuerdo con los dichos de Milei sobre la situación económica actual y el impacto en los salarios de los argentinos.

En su mensaje, Cristina Kirchner cuestionó la afirmación de que los salarios le habrían ganado a la inflación y que la población estaría consumiendo más que antes. “Tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes”, escribió la exjefa de Estado, en un tono directo y sin rodeos.

Además, la expresidenta hizo referencia a la política monetaria del actual gobierno, señalando que “venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar”.

En otro tramo de su mensaje, Cristina Kirchner diferenció sus propias cadenas nacionales de las actuales, afirmando que “nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”.

A su vez indicó: «Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada“, en respuesta a la frase que utilizó el exmandatario en su mensaje de anoche.

LA CARTA COMPLETA DE CRISTINA

«Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero MÁS QUE CON LOS PIES PARA ADELANTE, A VOS TE VAN A SACAR CON UN CHALECO DE FUERZA DE LA ROSADA.

Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un GRAN MENTIROSO para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…?

P/D 1: Y haceme un favor… dejá de mentir con la cantinela esa de que en tu gobierno no hay emisión monetaria… Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar. Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes??? ¿Con chupetines? No… Con emisión de dinero. ¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía.

P/D 2: Y además… y muy humildemente, Milei… mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas».