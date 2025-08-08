Apple revoluciona la inteligencia artificial con el lanzamiento de “Siri AI+”

Siri ahora puede mantener conversaciones fluidas, ejecutar tareas complejas y adaptarse al estilo del usuario.

En un evento que reunió a medios, desarrolladores y entusiastas de la tecnología en Cupertino, Apple presentó una de sus apuestas más ambiciosas de los últimos años: Siri AI+, una nueva versión potenciada por inteligencia artificial generativa que representa un salto cualitativo en el ecosistema de asistentes virtuales.

A diferencia de versiones anteriores, Siri AI+ no solo responde a preguntas básicas o ejecuta comandos simples. Ahora mantiene conversaciones naturales, razona contextualmente y aprende de las interacciones del usuario para anticipar necesidades y ofrecer soluciones más personalizadas.

“Es como tener un asistente que no solo te escucha, sino que te entiende y evoluciona con vos”, señaló Tim Cook, CEO de Apple.

La tecnología detrás de Siri AI+ combina el poder del chip Apple Neural Engine de sexta generación con un modelo de lenguaje propio basado en arquitectura GPT, desarrollado íntegramente por Apple. El sistema es capaz de integrarse de manera fluida con aplicaciones como Mail, Calendar, Pages, Safari y hasta con servicios de terceros.

Algunas funciones destacadas:

Redacción de correos o documentos al estilo del usuario.

Organización automática de agenda con prioridades sugeridas.

Síntesis de artículos o videos largos en segundos.

Conversaciones naturales sin necesidad de activar comandos constantemente.

Además, Apple aseguró que Siri AI+ procesa toda la información de manera local cuando es posible, reforzando su compromiso con la privacidad.

Un nuevo estándar en asistentes virtuales

El lanzamiento de Siri AI+ pone a Apple nuevamente en el centro de la conversación tecnológica, compitiendo con gigantes como OpenAI, Google (Gemini) y Amazon (Alexa 2.0), todos en plena carrera por dominar el mercado de la inteligencia artificial conversacional.

Disponible inicialmente para los usuarios de iPhone 17 Pro, iPad Pro M4 y MacBook Air M4, la actualización se irá expandiendo durante agosto a otros dispositivos compatibles.

Con esta movida, Apple marca el rumbo de una nueva generación de interacción entre humanos y tecnología: más cercana, más útil y, sobre todo, más humana.