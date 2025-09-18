Desarticulan ocupación ilegal de tierras en Lago Puelo

La Municipalidad ejecutó un operativo en la ribera del río Azul para retirar una construcción ilegal. El ocupante seguirá preso mientras avanza la causa.

La Municipalidad de Lago Puelo informó que se llevó a cabo un nuevo operativo de ordenamiento territorial en la ribera del río Azul, sector Isla Sur, donde se había levantado una vivienda de madera y un cerco perimetral de manera irregular.

El procedimiento se realizó por orden del Juzgado de Faltas municipal y contó con la participación de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, la Dirección de Protección Ciudadana y efectivos de la Comisaría Lago Puelo. Las estructuras fueron retiradas en su totalidad.

El hombre que habitaba el lugar fue detenido previamente por tentativa de femicidio con utilización de arma blanca y lesiones a su ex pareja. La justicia dispuso que permanecerá detenido hasta el 15 de diciembre, cuando se definirá en audiencia si continúa con prisión preventiva.

Desde el gobierno municipal destacaron que el ordenamiento territorial es una política central de la actual gestión y reafirmaron su compromiso de intervenir ante intentos de usurpación en la localidad.