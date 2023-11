El Bolsón | Un jefe de Gendarmería comunicó que se “autopercibe mujer”

Es segundo jefe del Escuadrón 35º, quien escribió una nota al comandante principal de la fuerza en donde se ciñe al texto de la Ley de Identidad de Género.

El comandante M.D, es de Entre Ríos y tiene 43 años. Es segundo jefe del Escuadrón 35° y con una foja impecable (tiene una calificación de 93,7 puntos), le escribió una nota al comandante principal de la fuerza, Darío Javier Moyano, en la que le informa que se “autopercibe mujer”, ciñéndose al texto de la Ley de Identidad de Género.

A partir de que la comunicación se viralizó, difundió un audio donde explicó su decisión y que sus íntimos confirmaron su autoría. Concretamente, dijo que “debido a la información que se ha divulgado, lo primero que tengo para decirles es que es verdad, me autopercibí mujer el viernes pasado. Y es acorde a la ley, no más. Sobre eso no les voy a decir, ni tampoco les voy a explicar. Estoy dentro de la ley”, insistió.

Enseguida agregó que “lo único que les digo, también, eso no implica que me van a ver con un código de vestimenta diferente, o un código de mujer, ni tampoco que me van a ver entrando y saliendo de baños femeninos. Simplemente, acorde a la Ley, me auto percibí mujer. Respeto a todos los géneros. Y con respecto a mi condición de comandante, voy a seguir comandando, con esta herramienta ahora, inclusive. Y de una manera más tranquila”, remarcó.

Por otra parte, D. precisó que “estoy bien físicamente, psicológicamente también. No necesito ningún tipo de asistencia ni nada. Esto no cambia nada. Lo comuniqué al personal luego de la formación del martes a la mañana. A mi jefe se lo comuniqué vía GDE (Gestión Documental Electrónica) como corresponde. Está todo escrito. Mi familia, las personas allegadas están muy bien al tanto de mi situación y me apoyan”.

Concluyó señalando que “esto es una cuestión netamente legal. Sepan entender, y el que no entiende, lo lamento. Es el transcurso en que uno elige vivir con más o menos preocupaciones, nada más. Yo trato de vivir con la menor cantidad de preocupaciones posibles”.

A su turno, el ministro del Interior, Aníbal Fernández -cartera de la que depende Gendarmería-, detalló la posición oficial: “Si el comandante se autopercibe mujer, las cosas tendrán su camino como corresponde. Soy coautor de la Ley de Matrimonio Igualitario y de la Ley de Género, tengo una posición asumida muy clara y las fuerzas también. Se trabajará el protocolo como corresponde y se respetará esa condición que él asume”.

“Esto significa que el comandante D., seguirá en sus funciones, si él se autopercibe en esa condición, son las reglas de juego que hay que aceptar. Es la posición que él ha asumido y la fuerza lo tiene que respetar como tal”, subrayó.

Nota

En la nota a la superioridad, el gendarme informó que “acorde a la Ley N° 26.743 (Identidad de Género), a partir de la fecha signada, el suscripto, se autopercibe como mujer. Asimismo, informo que la situación descripta, no demandará por el momento, cambios en la situación registral del suscripto”.

Cabe recordar que la Ley de Identidad de Género, sancionada el 9 de mayo de 2012 especifica que “toda persona tiene derecho: a) al reconocimiento de su identidad de género. b) al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género. c) a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de él/los nombres/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada”.

D. vive en El Bolsón y, según su cuenta de Facebook, no está en pareja. Tiene dos hijas, fruto de sendas relaciones, la última con una mujer que conoció mientras recibió una distinción por Gendarmería Nacional en Haití y le acompañó en su regreso a la Argentina. En su ficha figura que su último ascenso lo recibió en el año 2022 y que su calificación dentro de la fuerza es de 93,7.

Fuente: Diario Jornada