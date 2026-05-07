El Hospital Rural Cholila incorporó un nuevo grupo electrógeno para fortalecer la atención

El equipamiento, entregado por la Secretaría de Salud, permitirá garantizar la continuidad del servicio ante eventuales cortes de energía.

El Hospital Rural de Cholila incorporó un nuevo grupo electrógeno destinado a reforzar el funcionamiento de la institución y asegurar la continuidad de las prestaciones sanitarias ante contingencias vinculadas al suministro eléctrico.

Desde el nosocomio destacaron que el equipamiento fue entregado por la Secretaría de Salud y remarcaron que su incorporación representa un avance importante para fortalecer la capacidad operativa del hospital.

Según indicaron, el nuevo grupo electrógeno permitirá garantizar una mayor seguridad en la atención y sostener el normal funcionamiento de los servicios esenciales frente a eventuales interrupciones del servicio eléctrico, una herramienta clave para una institución que cumple un rol central en la atención sanitaria de la comunidad.

A través de un mensaje institucional, desde el Hospital Rural expresaron su agradecimiento a las autoridades sanitarias por el aporte y valoraron el acompañamiento al sistema público de salud local.

Asimismo, subrayaron que este tipo de inversiones resultan fundamentales para seguir mejorando la infraestructura y las condiciones de atención, consolidando la respuesta sanitaria en beneficio de los vecinos de la localidad.