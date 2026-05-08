Por la presión de los autos chinos, las automotrices congelan precios en Argentina

Las terminales apuestan a financiación, promociones y estabilidad de valores para sostener ventas.

El avance de los autos chinos en Argentina empezó a presionar con fuerza al mercado automotor local y ya impacta en la estrategia comercial de las terminales que fabrican vehículos en el país.

Frente a una competencia cada vez más agresiva en precio, tecnología y equipamiento, varias automotrices decidieron no aplicar aumentos en sus listas de precios de autos 0 km para mantener competitividad y defender ventas en distintos segmentos del mercado.

El caso más representativo es el de Volkswagen, que fabrica la pickup Amarok en su planta de General Pacheco, en la provincia de Buenos Aires. La automotriz alemana mantiene sin cambios su lista oficial de precios desde febrero de 2026, acumulando así tres meses consecutivos sin aumentos en varios de sus modelos.

En paralelo, la marca reforzó su estrategia comercial con nuevas líneas de financiación para SUVs, que incluyen créditos a tasa 0% a 24 meses, montos de hasta $24.000.000 y beneficios adicionales en seguros. El objetivo es sostener el nivel de patentamientos en un escenario donde las marcas chinas empezaron a ganar protagonismo con precios más agresivos y una oferta cada vez más amplia de autos electrificados y SUVs compactos.

Otra de las automotrices que decidió congelar sus listas de precios es General Motors, que produce la SUV Chevrolet Tracker en su planta de General Alvear, en la provincia de Santa Fe. La compañía de origen estadounidense mantiene sin modificaciones los valores oficiales de sus modelos desde enero de 2026.

A esa tendencia también se sumó Toyota, que produce la pickup Hilux y la SUV SW4 en su planta de Zárate, provincia de Buenos Aires. La automotriz japonesa tampoco modifica sus listas oficiales desde febrero de 2026 y se mantiene entre las terminales con mayor volumen de producción y exportación del país.

Estrategia de las marcas chinas: precios atractivos y tecnología

En contrapartida, las marcas chinas están ofreciendo precios atractivos, competitvos y mucha tecnología, aunque la mayoría no ofrece financiación y los vehículos se deben pagar al contado. Algunas de ellas, como Chery lanzaron céditos y JAC Motors acaba de sacar planes de ahorro para comprar sus modelos en hasta 84 cuotas.

Un dato clave que está beneficiando a las marcas chinas que operan en Argentina es la medida que elimina el Derecho de Importación Extrazona (DIE), que actualmente es del 35%, para los vehículos que tengan un valor FOB inferior a 16.000 dólares en el puerto de origen.

El objetivo del Gobierno es incentivar el ingreso de autos 0 kilómetro más accesibles y promover la oferta de modelos con tecnologías alternativas, como híbridos, eléctricos y vehículos impulsados por celdas de combustible. En ese contexto, muchos modelos, como la SUV MG ZS, no tributan dicho arancel y se venden en Argentina con un precio menor a 30 mil dólares, que es muy competitivo para el segmento.