El posteo de la hija de Luis Miguel tras el estreno de la serie: “No creas todo lo que ves”

La reflexión llegó a las redes de Michelle Salas luego del capítulo donde se habló de ella en la infancia.

Apenas pasados ​​unos días del estreno de Luis Miguel: la serie, segunda temporada, la hija del intérprete realizó un posteo en sus redes sociales el cuál generó dudas entre los fanáticos.

“Consejo para ser feliz: no escuches todo lo que te dicen, no creas todo lo que veas y no digas todo lo que sabes”, escribió en Instagram Michelle Salas , la hija del “Sol de México” .

Tanto en comentarios como en posteos de Twitter, fanáticos del cantante y de la serie vincularon esa reflexión con los nuevos episodios de Luis Miguel: la serie, los cuales tratan todas las versiones sobre su vida.

En uno de los nuevos episodios se muestra que él visitó a Michelle Salas en su cumpleaños número ocho; la cámara mostró desinterés por lo material y la niña corrió a los brazos de su padre.

En la actualidad, ella y su padre están completamente alejados y sin posibilidad de reconciliación . De hecho, ella pensó recientemente que intentó verlo pero solo logró que él la bloqueara.