Escándalo con los shows por streaming: ahora les tocó a Bossi y Valeria Lynch

Cientos de seguidores de ambos artistas pagaron para verlos por plataformas virtuales, pero los servidores colapsaron y hubo bronca en las redes sociales.

Los shows por streaming se convirtieron en una alternativa ante los tiempos que corren: los artistas ofrecen funciones y el público paga una entrada para verlos por Internet. Sin embargo, las transmisiones suelen tener un servicio deficiente y las críticas se multiplican.

Esta vez les tocó a Martín Bossi y a Valeria Lynch. El viernes, quienes compraron su ticket y quisieron verlos actuar en vivo se encontraron con los servidores colapsados. La empresa Tickey Hoy, que cobró 600 pesos cada entrada, publicó un comunicado refiriéndose a ambos episodios que tuvieron un factor común: la imposibilidad de ver el espectáculo.

«Debido a la excesiva demanda que tuvo el show de Martín Bossi Clandestino nuestra plataforma colapsó. Estaremos comunicándonos con los espectadores que no pudieron presenciar el show del viernes 7 de agosto para reprogramarlo o devolverle las entradas en caso de que así lo soliciten», fue la explicación dada por el directorio de la empresa.

Una situación similar ocurrió con Valeria Lynch, con el agravante que la cantante ya había tenido que reprogramar su concierto inicialmente previsto para el 1 de agosto. «Informamos a quienes no hayan podido ingresar esta noche a la transmisión vía streaming del espectáculo Te espero en casa, de Valeria Lynch, que el concierto quedará disponible durante una semana para verlo en la plataforma», señalaron desde Ticket Hoy.

Frustrados, los espectadores no dudaron en descargar su bronca. «Realmente ya no me interesa y menos verlo grabado por segunda vez me desfraudaron es una estafa!!!!», protestó la usuaria Gladys Pose, y adjuntó una prueba de las falencias del servicio: una captura de pantalla donde se leía el mensaje de ‘Error 502’, dando cuenta de la caída del servidor.

Valeria Lynch se refirió al hecho en su cuenta de Instagram. «Primero quiero decirle gracias a la gran cantidad de gente que entendió esta situación, que es totalmente ajena a los artistas. Ustedes fueron perjudicados, los que no pudieron entrar a ver el show, y nosotros también. En el medio, hay un intermediario, que es la plataforma digital. Y falló. No fallamos los artistas; nosotros también somos damnificados. Hay una gran mayoría de público que entiende esta situación y estoy sumamente agradecida por eso, pero también hay otra cantidad de gente, por suerte menor, que se la agarra con nosotros. No soy yo sola. No me pasó solo a mí. Es una situación difícil en un momento difícil», expresó la cantante.

No es la primera vez que las plataformas de streaming provocan dolores de cabeza a los artistas y, por ende, a sus seguidores. Pedro Aznar ya se había visto obligado a suspender su show «A la carta» -transmitido también por Ticket Hoy- después de la sexta canción. Y Baby Etchecopar tuvo que reprogramar su espectáculo «Baby Presidente» por Platea Net.