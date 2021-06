Chubut | Grazzini se refirió a la no adhesión de Esquel y Trevelin “No podemos no querer bajar la circulación de gente en las calles”

El Ministro de Gobierno y Justicia del Chubut, José María Grazzini opinó sobre las medidas que tomó Esquel y Trevelin luego de la resolución provincial que marca la circulación entre las 06 y 19 horas.

El Ministro de Gobierno y Justicia del Chubut, José María Grazzini, manifestó «Nos hemos basado en los equipos de epidemiologia y la necesidad que tiene el sistema de salud. El departamento Futaleufú es una zona roja para los equipos nacionales y de la provincia. Establecimos la resolución donde determinamos horarios para la activad comercial y de circulación. Los intendentes decidieron modificar los horarios. Entendemos la situación, pero recaerá en las responsabilidad de cada uno»,

Al respecto, agregó: «Llamamos a una concientización de la sociedad, donde pedimos que haya mucha responsabilidad de la gente. Vamos a controlar, pero ya o van a existir permisos. La sociedad conoce las normas y los métodos de cuidarse. Tenemos que tener mucho cuidado porque la nueva cepa es mucho más contagiosa. Si no queremos tener un sistema colapsado, debemos contribuir a las normas establecidas».

Continuando con las medidas en Esquel y Trevelin, el Ministro consideró: «Será una cuestión de ver cómo avanza la curva epidemiológica y será responsabilidad de quienes han decidido modificar lo que decretó el gobierno nacional. Si los números no coinciden con lo establecido, deberán tomar las medidas que hemos recomendado. La situación del departamento Futaleufú está por encima de los números establecidos».

Sobre los controles policiales, Grazzini expresó: «El personal sabe las normas vigentes. El estado no tiene que ser rector donde tenga que decirle al ciudadano lo que tiene que hacer. Nosotros desde el estado estamos para colaborar y ayudar desde seguridad a que se cumplan las normas tratando de preservar la salud de la gente. Cuando hay normas más allá de autonomía municipal, se entiende que lo que prima es lo establecido por el gobierno provincial, más allá de que consensuamos cuestiones horarias con los intendentes para no perjudicar a algunos sectores del comercio».

Sobre el cierre, el Ministro dijo: «No podemos no querer bajar la circulación de gente en las calles. Las decisiones son en beneficio de la sociedad y no de un sector en determinado. Hoy la decisión correcta es disminuir la circulación de gente en las calle. El sistema de salud está al borde del colapso. Si no se entiende, estamos ante un riesgo que pueden colapsar los hospitales con gente en los pasillos».