Trelew | Tres asaltos a mano armada y todos en el mismo barrio

Dos repartidores y un motociclista fueron asaltados ayer a punta de pistola en el barrio Planta de Gas, en hechos que se dieron a la mañana, al mediodía y a la tarde de los que se sospecha que pudieron haber sido cometidos por la misma banda. A uno de los repartidores le sacaron 7.000 pesos y una caja de papas fritas frente a un negocio, a otro 9.000 y a la tercera víctima le robaron la moto.

Este último caso se produjo alrededor de las doce del mediodía en las inmediaciones de las calles Balbín y Nahuelpán, en donde a un hombre que circulaba en una motocicleta por ese sector lo pararon, le apuntaron con un revólver y lo obligaron a bajar del rodado para terminar sustrayéndoselo.

Así a la víctima le sacaron una Zanella de 150 centímetros cúbicos, de color gris en un asalto callejero cometido por dos delincuentes que cubrían sus rostros aparentemente con barbijos.

Momentos antes, cerca de las once de la mañana, en la misma jurisdicción, de la seccional Segunda, también, un par de maleantes sorprendieron a un distribuidor de Madryn enfrente de un almacén en el que había cobrado y bajado mercadería y a punta de pistola se le apoderaron de la recaudación, estimada en unos 7.000 pesos.

Según trascendió, el hombre no resultó herido y antes de retirarse los ladrones le sacaron una caja de papas fritas. Este hecho sucedió en la calle Nahuelpán 90, a metros del que ocurrió horas después, ya en la tarde de ayer, en la avenida Colón, en las inmediaciones de donde se encuentra el predio de la ex cancha del club Alberdi.

Allí a un repartidor en moto lo encañonaron y le sustrajeron 9.000 pesos que serían la recaudación que había hecho hasta ese momento. Fue momentos antes de las 18 y la víctima se presentó a denunciar el robo en la comisaría Primera.