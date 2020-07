Hot Sale: consejos para que una compra online no se vuelva una mala experiencia

Antes de la compra, durante la compra y para el seguimiento y eventuales reclamos y denuncias, es bueno tener presente algunas recomendaciones, comenzando por las primeras letras del sitio donde uno va a realizar la compra.

La séptima edición del Hot Sale anual que organiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) tal vez no sea la primera experiencia para consumidores ya habituados a la modalidad de compras online, pero con las compras presenciales restringidas hasta el entumecimiento por una larga cuarentena y las ofertas que se esperan en un evento del que este año participarán más de 700 empresas oferentes, para muchos otros puede ser el primer zambullón al mundo de las compras no presenciales,

Por eso, y porque nunca están de más recordar algunas cuestiones básicas o no tanto, tanto el Gobierno como una organización de defensa del consumidor emitieron recomendaciones a tener cuenta para participar del evento iniciado hace algunas horas y que se prolongará hasta el miércoles 29.

Por un lado, la subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, dependiente del ministerio de Desarrollo Productivo que encabeza Matías Kulfas, elaboró una serie de recomendaciones para que novatos y habitués del mundo online operen con seguridad y hagan valer sus derechos al concretar sus compras.

“En el marco de la pandemia, es fundamental que los consumidores realicen sus compras de manera informada. Hoy el comercio electrónico se configura como una herramienta imprescindible para el acceso a bienes y servicios. Desde nuestra gestión, buscamos garantizar sus derechos y brindar los recursos para que hagan sus compras de manera segura”, dijo al respecto la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

Las recomendaciones se refieren a cuestiones a las que estar atentos antes, durante y después de la compra y a cómo proceder si por algún motivo el comprador quiere efectuar algún tipo de reclamo.

Antes, durante, después … y reclamos

Antes de la compra el potencial comprador digital debe verificar que las páginas web donde vaya a comprar sean seguras. Para identificarlas, debe verificar que la dirección del sitio comience con https:// (la CACE, organizadora del evento, también recomienda que quienes quieran participar como compradores en el Hot Sale lo hagan a través del sitio www.hotsale.com.ar y de allí se dirijan al sitio del negocio participante que más les interese).

Previa a la compra también es recomendable, dada la infinidad de ofertas que hay, buscar referencias, comparar precios y la relación precio/calidad/cantidad, dicen desde la subsecretaría bajo la batuta de Español, donde también subrayan la conveniencia de conocer los datos del vendedor o la empresa. Así se da mayor seguridad a la compra y también se obtiene información útil para eventuales reclamos.

Decidida la compra, es importante leer toda la información de la publicación, incluso la letra chica. Al respecto, la subsecretaría recuerda tener en cuenta que puede haber diferentes tipos de promociones. Si un negocio incluye en su oferta digital la leyenda “Promoción válida hasta agotar stock” o “Cantidades limitadas”, debe informar las unidades disponibles. Si ofrece un descuento, debe aclarar cuál era el precio anterior. Si ofrece un 2×1, debe aclarar el precio unitario.

Además, las empresas tienen que informar de forma clara toda la información de envío: quién lo realiza, cuál es el costo, cuál el plazo de entrega. Además, al momento del pago no puede haber diferencias de precio entre efectivo, débito y crédito en un pago. Al realizar el pago con tarjeta de crédito, es recomendable observar todas las opciones de cuotas disponibles, si tienen o no intereses y cuál es el porcentaje de interés que se aplicará a la operación.

Seguimiento

Hecha la compra no es cuestión de repantigarse en el living. Antes debe asegurar que el proveedor le envía la factura electrónica o comprobante de pago. También, verificar y exigir que el plazo de entrega -que debe ser parte de la información de la oferta- sea respetado. Antes, para eso, deberá haber exigido que el vendedor le de un número de seguimiento del envío y atienda bien sus consultas. Más allá de esos cuidados, lo cierto es que todos los productos tienen una garantía legal. Si el producto es nuevo, de 6 meses o usado. El proveedor puede ofrecer un plazo mayor, pero no menor al que establece la ley. En compras por internet, el comprador tiene un plazo de 10 días desde que recibe el producto para desistir de la compra, por lo cual es una buena señal que la empresa le informe de ese derecho antes de realizarla. Y una mala señal si no lo hace.

Si por algún motivo es necesario recurrir a la instancia de reclamo, tanto el proveedor directo como la plataforma electrónica de venta deben recibir los reclamos, responder sin discriminar y de buena forma y ofrecer soluciones.

Si el consumidor no queda satisfecho con la respuesta de la empresa, puede reclamar digitalmente a la Dirección Nacional de Defensa de las y los consumidores en la web https://www.argentina.gob.ar/produccion/defensadelconsumidor/formulario

En tanto, un grupo de “Compradores Organizados” recomendó a los consumidores estar alertas a “posibles estafas”, teniendo en cuenta que se trata de un gran evento que llega en un momento de algo crecimiento de la demanda y en el marco de la pandemia. Ese contexto, dijo el grupo, “se vienen multiplicando las denuncias por irregularidades y estafas en compras online”, en especial por problemas de abastecimiento y de eventuales tensiones o fallas de una logística sobre-exigida.

Desde la ONG “Consumidores Argentinos” en junio se denunció el crecimiento de los reclamos por demoras en las entregas y mala atención. Y encuestas de la consultora Shop’n Check registraron que un 69% de los usuarios de comercio electrónico tuvo problemas con el funcionamiento de las páginas web, 31% de los compradores consiguió los productos que buscaba y 30% tuvo demoras en la entrega.