Instalarán 48 radares en las rutas de Chubut con foto multas

El Gobierno provincial instalará radares en puntos críticos y notificará infracciones vía digital para agilizar pagos y mejorar la seguridad vial.

El Gobierno de Chubut avanzará con la puesta en marcha del Juzgado Provincial de Faltas, creado a través del Decreto N° 125/2026, con el objetivo de renovar el sistema de control de infracciones de tránsito en la provincia.

En el marco de esta iniciativa, se instalarán 48 radares en rutas provinciales y nacionales, ubicados en zonas críticas identificadas por el observatorio vial debido a elevados índices de siniestralidad. Esta medida busca mejorar la seguridad en las vías y reducir los accidentes.

El nuevo sistema de fotomultas enviará las notificaciones de las actas de infracción de manera rápida y directa a través de Whatsapp y correo electrónico, mientras que el pago se realizará digitalmente mediante la Agencia de Recaudación de Chubut (AReCh) y diversas billeteras virtuales, como Mercado Pago.

El Ministerio de Seguridad y Justicia, liderado por Héctor Iturrioz, aclaró que el juzgado provincial solo cobrará multas en espacios extra municipales. Para zonas donde se acuerde la instalación de radares municipales, la recaudación se dividirá en partes iguales entre la provincia y los municipios. En esos casos, el juzgado local será responsable de la intervención legal y el cobro de las infracciones.

La licitación para la adquisición de los equipos ya fue adjudicada, y se trabaja en la implementación del juzgado y en un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para formalizar el esquema de control.

Para advertir a los conductores, se colocará cartelería visible en los puntos de control, reforzando la prevención y la transparencia del sistema. En palabras de Iturrioz, “le van a poner carteles inmensos a la gente avisando que hay control por radar, prometiendo que no van a hacer trampa ni se van a esconder en los matorrales como ocurre en otras provincias”.

El diseño administrativo del nuevo sistema fue pensado para eliminar la burocracia y evitar que las actas prescriban sin ser tramitadas. El Estado tiene identificada a la mayoría de los habitantes de Chubut, por lo que las notificaciones llegarán directamente al titular del vehículo por medios digitales. Para quienes no puedan ser alcanzados por esta vía, se mantendrá la notificación clásica vía correo postal.

Iturrioz destacó la importancia de un cambio cultural en el respeto a las normas de tránsito, señalando con ironía que “muchos ciudadanos andan a doscientos kilómetros por hora en la provincia pero cuando viajan a lugares como Córdoba bajan la velocidad a ciento diez porque saben que el castigo es seguro”. Este es el modelo de conducta que se busca replicar en Chubut.

Además, se implementará un período de prueba sin sanciones económicas para que los conductores se familiaricen con el sistema. El ministro aseguró que la presentación oficial incluirá una explicación detallada para los usuarios, buscando evitar la percepción de que la medida es meramente recaudatoria.

El cobro de las multas será 100% virtual y dinámico, canalizado por la Agencia de Recaudación de Chubut, que habilitará múltiples puntos de pago y aceptará todas las billeteras virtuales del mercado, facilitando así la regularización de las infracciones.