Marzo tendrá un fin de semana largo de cuatro días en Argentina

Será del 21 al 24 de marzo por el día no laborable turístico del lunes 23 y el feriado nacional del martes 24.

El calendario de feriados 2026 en Argentina incluirá un fin de semana largo en marzo que se extenderá durante cuatro días consecutivos. El período de descanso irá desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo, combinando un día no laborable con fines turísticos y un feriado nacional.

El lunes 23 de marzo fue establecido como día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 24 se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, feriado inamovible en todo el país.

La medida fue oficializada por el Gobierno nacional a través de la Resolución 164/2025 publicada en el Boletín Oficial, en el marco de la Ley N.º 27.399 que regula el calendario de feriados y permite incorporar jornadas destinadas a promover el turismo interno.

En el caso de los días no laborables con fines turísticos, la decisión de otorgar descanso depende del empleador. A diferencia de los feriados nacionales, no existe obligación de pago doble en caso de que se trabaje.

Este será el único fin de semana largo del mes de marzo y se presenta como una oportunidad para organizar viajes, actividades familiares o escapadas cortas, generando además movimiento en sectores vinculados al turismo y los servicios.