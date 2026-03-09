Presidente del Parlamento iraní: “Trump cometió un gran error»

El minuto a minuto del conflicto en Oriente Medio.



El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró que el presidente estadunidense Donald Trump “cometió un gran error” al asumir una pronta capitulación de su país.

Gran error

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el titular del parlamento iraní aseguró que el presidente estadounidense Trump cometió un ‘gran error’ al asumir que Irán capitularía en pocos días, así lo afirmó la cadena árabe Al Jazeera.

Misil balístico interceptado

Además un portavoz del Ministerio de Defensa saudí dijo que un misil balístico lanzado hacia la Base Aérea Prince Sultan fue interceptado y destruido.

Ataques aéreos

Por último, fueron reportados ataques aéreos israelíes en Nabatieh, distrito del sur libanés.