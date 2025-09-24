Jorge Rojas y La K’onga sorprenden con una nueva versión de “Lo que más quiero”

Ya escala en los rankings argentinos y es uno de los temas más escuchados.

Jorge Rojas, una de las voces más reconocidas de la música popular argentina, celebra sus dos décadas como solista con un lanzamiento especial: una nueva versión de su clásico “Lo que más quiero”, esta vez acompañado por La K’onga.

La colaboración fusiona estilos y ritmos que combinan la esencia romántica de Rojas con la energía característica del cuarteto cordobés, logrando un resultado fresco y atrapante que conquista tanto a los seguidores de siempre como a nuevas generaciones de oyentes.

Para el artista, esta unión refleja su capacidad de reinventarse y adaptarse a distintos géneros musicales, mientras que para La K’onga representa un paso más en su consolidación como una de las bandas más convocantes del país, reconocida por sus cruces con diversos artistas.

El tema rápidamente escaló en popularidad y ya figura entre las 30 canciones más escuchadas de la Argentina, confirmando que la unión entre Jorge Rojas y La K’onga es un verdadero acierto musical.