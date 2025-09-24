Caputo: “Argentinos, empieza una nueva era”

El Ministro de Economía celebró el anuncio de Estados Unidos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el anuncio de medidas en apoyo de la Argentina que realizó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.

“Bueno, que se puede agregar más que, thank you Secretary @SecScottBessent”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda en redes sociales.

Caputo afirmó: “Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!”.

Bessent comunicó un amplio respaldo al país que incluye compra de bonos, swap de monedas y hasta un préstamo stand-by.

NA