Policías salvaron la vida de dos bebés en Comodoro Rivadavia y Esquel

Una sargento asistió a un lactante con problemas respiratorios y, en otro hecho, efectivos lograron reanimar a una niña de un año antes de llegar al hospital.



La sargento ayudante Natalia Albarracín de la comisaría Sexta de Comodoro Rivadavia y el segundo jefe, el oficial de servicio y el chofer de la comisaría Segunda de Esquel, salvaron, en la noche del pasado martes, la vida a dos bebés, que tenían serias dificultades respiratorias y que ahora se encuentran bajo cuidado de facultativos de los hospitales de las ambas ciudades mencionadas y de sus progenitores.

En primer caso, una suboficial de Policía del Chubut le salvó la vida, cerca de la medianoche del último martes, a un bebé de dos meses luego que su madre llegara a la comisaría Sexta de Comodoro Rivadavia solicitando ayuda por los serios problemas respiratorios que la criatura tenía.

El episodio se suscitó luego que una mujer se hiciera presente en la comisaria Sexta junto con su hijo de dos meses, solicitando auxilio en razón de que éste presentaba dificultades para respirar. Ello hace que la sargento ayudante Natalia Albarracín realizara, inmediatamente, maniobras a fin que respire normalmente, logrando que el bebé lo vuelva a hacercon normalidad.

Luego de la reanimación, se solicitó personal médico y ambulancia, haciéndose presente rápidamente la doctora Dávila, quién manifestó que el lactante está fuera de peligro; no obstante ello se lo trasladó al Hospital Regional a fin de que reciba adecuada atención médica y análisis.

En Esquel

En tanto que en Esquel y también en la noche de este martes, el Centro de Monitoreo avisó que en una panadería habría una bebé de un año, que no podía respirar, encontrándose sus vías respiratorias obstruidas. Al concurrir personal policial de la comisaría Segunda de forma de inmediata, se constató con el cuadro mencionado, requiriendo la presencia de una ambulancia.

Sin embargo, ante la crítica situación, el segundo jefe, el oficial de servicio y el chofer de la mencionada dependencia policial, procedieron a realizar las primeras maniobras y mientras se lo trasladaba urgentemente y a poco de llegar al hospital, la niña logra largar un llanto, evitando, de esa manera, un triste desenlace. Una vez arribado al nosocomio, se la dejó bajo los cuidados respectivos al personal médico para que efectúe la estabilización de la niña.