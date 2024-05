La Mole Moli: “Estoy cansado del maltrato de mi ex”

El cordobés se expresó mediáticamente luego de ser penado por dos años y ocho meses de prisión excarcelable por violencia de género.

El ex boxeador, La Mole Moli rompió el silencio tras la pena de dos años y ocho meses de prisión excarcelable que recibió tras la denuncia por violencia de género de su exesposa La Negra Galiano.

“Esta es la única vez que voy a salir porque estoy cansado del maltrato de esta mujer. No me llegó ninguna notificación para la repartición de bienes, lo hablamos entre nosotros, fue algo entre la familia. Estábamos de acuerdo todos, los chicos le preguntaron a su madre y estuvo de acuerdo. Yo sé que a ella le corresponde el 50 por ciento de todo lo que yo tengo y se lo voy a dar”, declaró el exboxeador.

“Que deje de mentir, me cagaste a palos hace años, metiste a los chicos, no me diste una moneda de nada, sos un hijo de puta” respondió la ex esposa de la Mole Moli.