La nueva vida de Nicky Jam tras perder 50 kilos

El cantante contó cómo se siente con su nueva imagen luego de la cirugía de bypass gástrico.

Seis meses atrás, Nicky Jam tomó la decisión de someterse a una cirugía de bypass gástrico con el objetivo de mejorar su calidad de vida y para eliminar definitivamente el sobrepeso que tanto le molestaba para poder desenvolverse bien en su carrera.

El cantante, de 42 años, se animó a este procedimiento luego de ver los resultados positivos que habían provocado en uno de sus amigos. Finalmente, tras seis meses, el cantante bajó 50 kilos y puede jugar al básquet, una de sus pasiones.

“Juego al baloncesto todos los días. Soy un gran aficionado al baloncesto, y eso es lo que hago con mis amigos, donde quiera que viaje. Aquí tenemos una pista cubierta. Jugamos todos los días, y cada vez que jugamos al baloncesto, ¡creo que pierdo un kilo!”, contó el artista.

Además del deporte, Nicky Jam pudo mejorar su vínculo con la alimentación: “Antes me despertaba y sólo quería comer. Ahora me tomo mi tiempo y como cuando quiero. Me siento mejor. Me siento feliz. Me siento sano. Hace dos días me hice análisis de sangre y salí mejor que nunca”.

De todas formas, destacó que el bypass gástrico no es “la salida fácil”: “Aquí estás obligado a no comer. Ni siquiera puedes beber líquidos y comer al mismo tiempo. Como el estómago es tan pequeño, te llenas muy rápido. Así que tienes que aprender a comer, esperar 20 minutos y luego beber algún líquido”.

“Dejé las drogas. Me limpié. Perdí peso en esos años, adelgacé, y la gente me miraba como diciendo: ‘Oye, pareces nuevo. Pareces otro ser humano’. Y la forma en que te quieres y te cuidas facilita que el mundo te quiera y te respalde. Así son las cosas”, finalizó el cantante.