Lemoine dijo que la economía se está reactivando porque su amigo arquitecto ahora maneja un Uber

La legisladora explicó que al no conseguir empleo como arquitecto, comenzó a trabajar como chofer. «Es un cambio de paradigma», festejó.

La diputada Lilia Lemoine protagonizó otra extravagante incursión mediática al postular en LN+ que la economía se está reactivando porque su amigo arquitecto maneja un Uber. «Hoy me encontré con un compañero de trabajo, de cuando yo tenía 20 años y trabajábamos juntos en un call center, nos pusimos a charlar de un montón de cosas y me dijo: ‘Che, estoy manejando un Uber'», arrancó al comentar la anécdota.

Frente a la sorpresa de Luis Majul y Horacio Cabak en el panel del canal, Lemoine no titubeó y admitió que su amigo le contó que se recibió de arquitecto, pese a que conduce un vehículo particular para el transporte de pasajeros. «¿Y por qué?», le preguntó ella, a lo que el ex telemarketer contestó: «Y… porque el sector bajó en este momento, no me alcanza para pagar la tarjeta».

Acaso percatándose de que el argumento contrariaba el discurso oficialista, la legisladora trató de ensayar una cobertura que tampoco funcionó. «Por supuesto, votante nuestro, como la mayoría de la gente que maneja Uber», balbuceó, y agregó que se trata de «un cambio de paradigma».

Según Lemoine, su ex compañero aseguró que podía «mantenerse» con ese ingreso.

El recorte del video se viralizó en redes sociales e hizo las delicias de los usuarios que disfrutan del consumo irónico.

Antes de referirse a la anécdota de su ex compañero, Lemoine había matizado su intervención. «En algunos sectores empezó a reactivarse y empecé a recibir comentarios de gente, aunque no es para festejar», intentó sopesar.