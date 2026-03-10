Pagliaroni: “Muchos radicales se sienten identificados con La Libertad Avanza”

El exdiputado también sostuvo que César Treffinger “reúne todas las condiciones para ser gobernador”.



El flamante titular de la delegación de ANSES en Trelew, Manuel Pagliaroni, habló sobre la posibilidad de que César Treffinger sea Gobernador de la Provincia.

En este sentido, señaló que “el votante de Juntos por el Cambio, del Radicalismo, claramente se siente identificado con este proyecto nacional”.

“En la ciudad de Trelew, donde yo vivo y milito la alianza del Gobierno Provincial salió cuarta en las elecciones del año pasado. Eso muestra a las claras una diferencia entre los radicales que están con el Gobierno de Torres y los radicales que están con La Libertad Avanza”, dijo en diálogo con Radiocracia.

Asimismo, aclaró que “nosotros esperamos que esto culmine con César Trefinger como Gobernador de la Provincia de Chubut, ese es el objetivo que nos hemos propuesto”.

“Me es indiferente lo que haga el Radicalismo, y creo que ya es indiferente para mucha gente. El Radicalismo ocupa un lugar absolutamente secundario, la Legislatura es una escribanía que vota todos los caprichos del Gobernador. Hay un distanciamiento muy marcado de la gente que no se siente cómoda porque son tratados como ovejas. Eso el Radicalismo siempre lo ha repudiado”, indicó.

En este marco, destacó que “tenemos intención de sumar más radicales a La Libertad Avanza, pero obviamente entre esos radicalesno están ni Gustavo Menna, ni los diputados provinciales, ni los que son ministros de este Gobierno”.

“César Treffinger es una oportunidad de cambio que hace muchos años se está esperando en Chubut”, manifestó.

A su vez, añadió: “Hoy lo que importa es que la persona que se presente para disputar la Gobernación, tenga voluntad, capacidad y buenas intenciones para gobernar. Creo que César reúne todas las condiciones para ser un buen Gobernador, a diferencia de lo que estamos viviendo hoy que es un Gobierno que no administra la cosa pública, que simplemente produce gastos de una manera poco transparente”.

“Hay muchísimos radicales que no confían en este Gobernador ni en su forma de gobernar, y están buscando alternativas. Y no me cabe duda que la alternativa va a ser a través de César y de La Libertad Avanza”, explicó.

Finalmente, Pagliaroni concluyó: “Yo hace más de un año que estoy militando y colaborando con La Libertad Avanza, tengo mi actividad privada, no necesito de un cargo público para vivir. Existe un Radicalismo de funcionarios que cobran sueldo y un Radicalismo que quiere una opción distinta para Chubut”.