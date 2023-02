Mirtha Legrand subastó la camiseta autografiada por Messi y recaudó más de $11 millones

La conductora reveló que el dinero recaudado estará destinado para nuevas maquinarias en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

Mirtha Legrand subastó la camiseta autografiada por Lionel Messi y logró recaudar más de 11 millones de pesos. La subasta se realizó durante la gala benéfica anual del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata y la conductora de los almuerzos reveló que el dinero será donado a dicho centro de salud.

La diva reveló que consiguió la camiseta gracias a Celia, la madre del 10 de la selección. “Vamos a hacer un remate, porque hablé con la mamá. Ella me llamó para decirme que me admiraba mucho, no sé cómo consiguió mi teléfono. Yo encantada. Cuando me llama me dice: ‘Hola Mirtha, soy la mamá de Messi’. Y yo creí que me tomaban el pelo. ‘Soy Celia’, me dijo”, detalló Mirtha en un móvil con Socios del Espectáculo.

La conductora contó que la mamá de Leo Messi fue quien se comunicó con ella entonces se atrevió a pedirle una casaca para la gala. “Se nos ocurrió con Claudia, del Costa Galana, qué pasa si le pedimos una camiseta”, explicó y agregó: “Hablé con Celia. Fue muy amable. Me dijo que enseguida me la mandaba”.

La subasta comenzó con una base de 500 mil pesos y la gran mayoría de los presentes en la gala quisieron ofertar por obtenerla. Rápidamente el valor de la misma creció y terminó subastándose por 11 millones de pesos. Quien logró quedarse con la camiseta autografiada por el campeón del mundo fue Luis Emilio Terry Artus, un empresario marplatense titular del conglomerado farmacéutico Norgreen S.A.

Además, en ese momento Mirtha ya había dado detalles sobre cual sería el futuro de la camiseta. “La vamos a rematar, es todo para el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti. Es un bien fantástico”, señaló. También dio detalles sobre la exhibición de la remera de Messi: “Creo que la van a exhibir en el lobby del hotel”.

Mirtha Legrand participa todos los años de la cena benéfica que se realiza en la ciudad de Mar del Plata y se destaca como Madrina Honoraria de FUNDAMI. Cada gala tiene como objetivo la adquisición de nuevas maquinarias para el hospital.

Mientras tanto, la diva está disfrutando de la temporada de verano marplatense, un clásico desde hace años. Mirtha aprovechó para hacer su recorrida por la cartelera teatral que ofrece la ciudad costera disfrutando de obras como «Los 39 Escalones», protagonizada por Facundo Arana, Guillermina Valdés, Fredy Villarreal y Maxi de la Cruz. (NA)