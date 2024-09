Murió “La Tota” Santillán: lo encontraron en su casa de Ituzaingó

El productor de espectáculos y conductor tenía 57 años.

El productor y conductor de TV «La Tota» Santillán fue encontrado muerto este domingo en su casa, ubicada en la localidad bonaerense de Ituzaingó. Santillán – cuyo nombre verdadero era Ricardo Daniel Carías- tenía 57 años. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

Alejado de los medios luego de varios problemas de salud mental y judiciales, intentaba retomar su carrera profesional. En 2023, en una entrevista televisiva, «La Tota» -como se lo conocía en el ambiente de la música tropical- había revelado que estaba bajo tratamiento psiquiátrico luego de varios intentos de suicidio. «Apuesto a la vida, hice un encuentro con Dios y con mis hijos. Agradezco a mi psicóloga y mi psiquiatra que estoy en permanente contacto con ellas y con mis hijos, Coco y Daniela, y trabajando, como puedo», explicaba en ese momento. «De a poco voy a las provincias a trabajar. Los intentos de suicidio tuvieron que ver un poco con de todo, me explotó la cabeza. Yo estoy totalmente medicado no me da vergüenza decirlo, pero estoy contenido por mi familia que es lo mas importante», contó Santillán.

Ese mismo año, el conductor televisivo había sido condenado a 5 años y 6 meses de prisión por ejercer violencia de género contra su expareja y madre de dos de sus hijas, Sol Fiasche. «No veo a mis hijas desde el 2019. Las veo por videollamadas. Me arrepiento de las discusiones que tuve, de la separación que cuando te separás es discutiendo. Me arrepiento del exceso que tuve de poner las fotos de mis hijas y mi ex suegro reclamando ver a mis hijas. Yo nunca amenacé de muerte a nadie», decía Santillán luego de conocerse el fallo en su contra. De acuerdo con la Justicia, no sólo había amenazado de muerte a su ex, sino también a su exsuegro y la empleada doméstica que tenía en ese momento.

Santillán fue uno de los mayores promotores de la música popular, al punto de convertirse en el presentador oficial del músico cuartetero Rodrigo Bueno. Su estilo se convirtió en una marca registrada y acabó de forma abrupta con la muerte de Rodrigo, en un accidente de tránsito. «La Tota» siguió adelante y apostó por muchos cantantes que intentaban seguir la carrera del cordobés y ganar algo del furor que generaba, entre ellos, el cantante Walter Olmos. El joven catamarqueño murió a los 20 años, en la cima de su carrera, jugando a la ruleta rusa. Por aquellos días, Santillán reconocía que «hacía bastante tiempo» que Olmos «jugaba a la ruleta rusa con sus músicos».