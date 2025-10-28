Revelan la posibilidad de que Renato Gaúcho se convierta en el próximo técnico de Boca

El entrenador brasileño analiza el próximo paso en su carrera y tiene al Xeneize en carpeta para su siguiente desafío.

Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y en la recta final del Torneo Clausura 2025, la dirigencia de Boca Juniors comienza a planear el 2026. Aunque Claudio Úbeda sigue al frente del equipo, no hay certezas sobre la continuidad del DT en el proyecto del Xeneize.

Si bien desde la directiva liderada por Juan Román Riquelme aún no se oficializaron contactos, el nombre de Diego Aguirre fue uno de los primeros en aparecer sobre la mesa de opciones. Pero el uruguayo no sería el único entrenador internacional entre las alternativas.

Es que Somos Fanáticos adelantó que Renato Gaúcho tiene a Boca Juniors como una de sus principales alternativas para continuar su carrera como DT. El brasileño analiza al Xeneize junto a Gremio, pero sobre todo ve con buenos ojos tener su primera experiencia fuera de su país natal.

El entrenador de 63 años se encuentra libre tras su reciente paso por Fluminense, dónde disputó el Mundial de Clubes, dónde alcanzó las semifinales para caer ante el futuro campeón, Chelsea. Renunció a su cargo hace un mes luego de la eliminación ante Lanús por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En 2022, Renato había demostrado sus ganas de liderar un proyecto futbolístico en el club de la Ribera. “Si Boca me llama, seré el técnico y analizaré cualquier oferta que llegue. Boca siempre me llamó la atención, es un gran club, con una gran hinchada”, había comentado en DSports.

Los pergaminos de Renato Gaúcho

En una extensa carrera que se desarrolló íntegramente en Brasil, el DT conquistó 7 campeonatos regionales con Gremio, además de la Copa de Brasil, la Libertadores 2017 y la Recopa Sudamericana. Sumó además otra Copa de Brasil junto a Fluminense. Dirigió además a clubes de la talla de Vasco da Gama, Flamengo y Athletico Paranaense.

DATOS CLAVE

El entrenador Renato Gaúcho es alternativa para DT y está libre tras dejar Fluminense.

El técnico brasileño de 63 años ganó la Copa Libertadores 2017 dirigiendo al equipo Gremio.

Diego Aguirre también es considerado por Boca Juniors para reemplazar a Claudio Úbeda en 2026.