Dura sanción de la AFA tras las amenazas al árbitro en el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn

El Tribunal de Disciplina dio por perdido el encuentro al equipo jujeño por 3-0, impuso una multa y abrió un sumario a los dirigentes involucrados.

La Asociación del Fútbol Argentino resolvió con firmeza los hechos ocurridos durante el encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, correspondiente a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El partido, disputado el 19 de octubre, fue suspendido en el entretiempo luego de que el árbitro Lucas Comesaña denunciara haber sido amenazado en el vestuario.

De acuerdo al informe arbitral, el secretario de Gimnasia, Leandro Meyer, increpó al juez con expresiones intimidatorias, advirtiéndole: “De acá no se van, los meto presos y los dejo tres días detenidos en Jujuy”. Frente a la gravedad de los hechos, el Tribunal de Disciplina de la AFA determinó dar por perdido el partido a Gimnasia por 3-0, imponer una multa de 2500 unidades económicas y otorgar un plazo de cinco días para que los dirigentes implicados presenten sus descargos.

El fallo modificó el rumbo del certamen, dejando a Deportivo Madryn con una ventaja clave para el encuentro de vuelta, que se jugará el 2 de noviembre. Con el sueño del ascenso más cerca, el conjunto chubutense quedó a un paso de las semifinales, mientras que el “Lobo” jujeño deberá sobreponerse a un marcador adverso tras un episodio que deja una marca fuerte en el fútbol argentino.