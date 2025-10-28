Tras el revés electoral, Taccetta confirmó que pedirán la renuncia al gabinete y a los delegados provinciales

El intendente reconoció el revés electoral, habló de polarización.

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, se refirió este lunes al resultado de las elecciones legislativas 2025 y adelantó que pedirá la renuncia de todos los integrantes de su gabinete.

En declaraciones a la prensa, el jefe comunal sostuvo que la decisión fue conversada previamente con el gobernador Ignacio Torres y que alcanza también a los delegados provinciales en Esquel.

“Lo que vamos a hacer es pedir la renuncia a todos los funcionarios, también a los delegados provinciales, para analizar qué está pasando”, expresó Taccetta.

El intendente reconoció que su espacio quedó relegado al tercer lugar en la ciudad y planteó que el resultado refleja un mensaje de la ciudadanía que debe ser escuchado.

“Hay que tener más presencia en la calle, hay que saber escuchar a los vecinos qué es lo que están pidiendo y solucionarlo. Y cuando no se puede, también hay que decir que no”, subrayó.

Autocrítica y trabajo político

Taccetta hizo una fuerte autocrítica sobre la gestión municipal y la necesidad de recuperar el espacio político.

“Voy a pedir a los funcionarios aún más presencia en la calle. La presencia es una cuestión que no voy a negociar con nadie. Hay que convencer a los propios de que hay que trabajar de cara a la gente, y quien no esté dispuesto a continuar tendrá que dar un paso al costado”.

También remarcó: “Somos un espacio nuevo, pero vengo trabajando con el gobernador hace más de ocho años. Hemos pasado por varias elecciones. Hay que tener sentido de pertenencia, escuchar y estar cerca”.