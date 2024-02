Sabrina de Gran Hermano amenazó al Kun Agüero con hablar de su vida privada

La ex participante del reality aseguró que sabe muchas cosas y le pidió que dejara de hablar de ella.

Sabrina Cortez salió de la casa de Gran Hermano en medio de un escándalo sentimental. Cuando ingresó al reality estaba en pareja con Brian Fernández, el mejor amigo del ex futbolista Sergio «Kun» Agüero.

Al ver que Sabrina estaba muy cerca de Alan dentro de la casa, tanto su novio como el ex jugador pidieron al público que la sacara del juego, cosa que finalmente ocurrió.

Sabrina quedó muy enojada por todo lo que se generó fuera del reality: “Pasaron un montón de cosas del otro lado. Ahí obviamente que sale Brian a poner ese comunicado, que queda como el santo de los santos. Bueno, perdón: Brian, no sos ningún santo”.

“Sergio no tiene por qué… Bueno, ya está. ¿Pero qué tiene que hablar de mí? Si yo no salgo a hablar de él, querido. Tantas cosas que se pudieran hablar acá…”, amenazó la ex jugadora de GH.

Qué había dicho el Kun Agüero

“Apoyemos a un gran amigo que conozco desde los cinco años, a Brian Fernández. Ya sabemos lo que está pasando en la casa, me entero porque tengo a mi mejor amigo. Así que apoyemos a Brian Fernández”, había pedido el ex jugador.

“Y si hay que… Ya tengo una enemiga. Así que ya saben. Afuera. Así como dijo Milei, ahí el nombre Sabrina ‘afuera’. Así que bueno, apoyemos a Brian, viejo. Miren que es mi amigo. El que diga algo de Brian, se enfrenta a mí, al Kun”, aseguró.

NA