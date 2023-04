Tras la ruptura, la China Suárez devolvió el costoso auto que le regaló Rusherking

El cantante se lo había obsequiado en marzo para su cumpleaños y luego de separarse la actriz decidió regresarlo.



La China Suárez continúa siendo el foco de las noticias luego de su separación con Rusherking. La actriz había publicado una foto en su cuenta de Instagram revelando que ya no estaba en pareja con el cantante.

“Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible”, escribió la China.

La ruptura de esta pareja llegó después de que lanzarán el videoclip de su canción juntos “Hipnotizados”, la cual había alimentado los rumores de casamiento entre los famosos. Sin embargo, a los pocos días ambos confirmaron su separación.

Ahora, la actriz decidió devolverle el costoso auto que el cantante le regaló para su cumpleaños. Si bien este romance fue breve, los artistas lo vivieron con mucha intensidad, regalos, viajes y convivencia.

El pasado 9 de marzo, la China festejó su cumpleaños número 31 y Rusherking, que en ese momento todavía era su pareja, decidió sorprenderla con un lujoso auto que la actriz amaba. El trapero preparó el Volkswagen New Beetle color negro con un moño gigante y publicó una foto en sus redes sociales. “¡Feliz cumple Chinita, te amamos!”, escribió.

“Cuando ella fue a Nueva York me mandó una foto y me dijo que ese era el auto de sus sueños. Quería darle alto regalo, me esforcé mucho y conseguí lo que ella quería. De hecho, fui a plotearlo del color que quería y se lo entregué con un moño gigante”, reveló el cantante.

Sin embargo, algunos días después de la ruptura, la actriz decidió devolver el regalo y generó mucha polémica en redes sociales sobre si debía hacerlo o no. “Eugenia Suárez está devolviendo en este momento el auto que le regaló Rusherking”, aseguró Julieta Camaño en el programa Valentonados.

Según informaron, el motivo por el cual regresó su regalo fueron las críticas que recibió. “Ella recibió un montón de críticas con respecto a este tema. Después de las desmedidas críticas en las redes sociales, se cansó y, según nos contó una fuente, ella está harta y devolviendo el auto”, añadió. (NA)