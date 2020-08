Chubut | Arcioni se refirió al proyecto de reforma judicial impulsado por el Ejecutivo Nacional

El Gobernador se manifestó a favor del proyecto “La reforma judicial es un primer paso para acercar la justicia a los ciudadanos”.

El gobernador de la Provincia del Chubut, Mariano Arcioni, se refirió al proyecto de reforma judicial impulsado por el Ejecutivo Nacional, de la mano del presidente Alberto Fernández, y que será tratado en el Senado de la Nación en los próximos días. “Avanzar en una reforma judicial federal que signifique una descentralización, que fortalezca los procesos judiciales en todo el país, es sumamente necesaria y cumplimenta en parte la manda judicial del artículo 129 de la Constitución Nacional que manda transferir la justicia ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sostuvo el mandatario provincial.

Arcioni recordó además que “el tema fue parte de las propuestas de campaña del actual presidente de la Nación, quien además mencionó que se iba a avanzar legislativamente en el proyecto cuando brindó su discurso de apertura de sesiones en el Congreso de la Nación”.

“Es un primer paso muy importante para enfrentar la concentración de poder en un pequeño número de magistrados y pensar un nuevo esquema del sistema judicial que acerque la justicia a todos los ciudadanos argentinos”, afirmó Arcioni, remarcando que “el Presidente está cumpliendo los compromisos asumidos durante la campaña electoral, lo vemos con la presentación de este proyecto de reforma de la justicia federal. Por eso tenemos que sumarnos a este debate y apoyar un proceso de discusión y trasformación del sistema judicial que tanto le hace falta a nuestro país y a nuestra democracia”.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo Provincial sostuvo que “se ha avanzado y hemos visto muchos intentos de seguir abordando un debate serio”, y agregó que “el proyecto que se debatirá en el Congreso Nacional propone un nuevo esquema que implica, entre varios puntos importantes, la creación de una Justicia Federal Penal porteña con 23 nuevos juzgados para descentralizar las decisiones que hoy toman un puñado de jueces en Comodoro Py. Como también transferir a los tribunales porteños la competencia para investigar y juzgar los delitos no federales que se cometen en CABA, ello como un necesario paso para ir avanzando con la implementación del sistema de juzgamiento penal acusatorio, paralizado durante estos últimos cuatro años por un DNU del ex Presidente Macri”.

“Este es un proceso de transferencia de competencias dispuesto en la reforma constitucional de 1994. Esos son los tiempos que debemos agilizar, como en este caso, donde los que deben tener esa competencia son los jueces de la CABA y no nacionales, como ocurre en el resto de las provincias argentinas, donde los conflictos entre los ciudadanos y el juzgamiento de delitos ordinarios, son resueltos por jueces locales y no por jueces federales que constituyen una justicia de excepción”, subrayó.

Justicia Federal en Chubut

Con respecto al fortalecimiento de la Justicia Federal en las Provincias, “el país necesita debatir seriamente el sistema judicial que tiene y el que es necesario construir, y este proyecto busca el fortalecimiento de la Justicia Federal de las provincias sobre la base de un proyecto que originalmente fue impulsado por el Gobierno de Cambiemos, con 94 nuevos juzgados y 85 fiscalías”.

“Se trata de una decisión política del Gobierno Nacional de mejorar el sistema judicial que tenemos y que implica pensar en una fuerte inversión para mejorar la infraestructura judicial del Chubut, ya que se considera la creación de un Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal en la ciudad de Puerto Madryn y otro en Comodoro Rivadavia, que venía siendo reclamado desde hace años por parte de legisladores nacionales”, indicó Arcioni.

Y precisó que “tendría jurisdicción territorial sobre los Departamentos de Biedma, Gastre y Telsen y cuya alzada será ejercida por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia; una Secretaría Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia; un cargo de Defensor Público Oficial con competencia penal y; un cargo de Fiscal con Competencia Penal. Además, se reforzarían las estructuras judiciales federales que actualmente existe en la ciudad de Comodoro Rivadavia con la creación de un Juzgado Federal Penal y un Fiscal Federal y un Defensor Público”.

“Todo apunta a mejorar el servicio de justicia en la provincia, descomprimiendo la congestión de causas que existen actualmente. Mejorar el servicio de justicia en la provincia, mejor calidad de jueces, tener procesos justos y ágiles que le den verdadera solución a los chubutenses. Este es un primer paso hacia un una justicia más fuerte y transparente”, enfatizó el mandatario provincial.

Avanzar y debatir sobre las resistencias

Finalmente, Arcioni expresó que “algunos dicen que esta reforma busca garantizar la impunidad de algunos, pero no es cierto, no se saca a ningún juez natural de las causas que estaba llevando adelante, no se modifica en lo sustancial en procesos vigentes. Esta reforma sienta un camino para la modificación al sistema acusatorio que es un viejo reclamo. Tenemos que avanzar y debatir sobre las resistencias y los grandes intereses”.

“Es tan así, que el proyecto impulsado por el Presidente establece pautas para garantizar la independencia de los jueces, incluyendo la obligatoriedad de comunicar al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, o grupos de presión de cualquier índole. Nadie puede influenciar ni decirle a un juez que falle de determinada forma, porque eso debilita nuestro sistema democrático, afectando la independencia del poder judicial”, concluyó el Gobernador del Chubut.